Ferida grave unha nena de tres anos en O Grove tras sufrir un atropelo

O Grove. Unha nena de tres anos foi evacuada de urxencia a un hospital con feridas graves tras ser atropelada por un coche xunto ao seu pai na localidade de San Vicente, no Grove (Pontevedra). Fontes dos servizos de emerxencia relataron que o accidente tivo lugar ás 12.20 horas deste venres na rúa Pedras Negras, onde un vehículo arroiou á nena e o seu pai, de 40 anos que sufriu feridas leves. A nena, que, segundo o CIAE 112 Galicia, viaxaba nun carriño empuxado polo seu pai, foi evacuada de urxencia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas graves. Na chamada de alerta recibida pola central de emerxencias, testemuñas do accidente relataron que o carro terminou debaixo do coche e a nena tivo que ser liberada pola xente da zona E. P.