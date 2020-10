Fernando Guldrís sitúa como gran eje del Igape “superar a pandemia”

Lugar. “Comezo o meu labor ao fronte do Instituto Galego de Promoción Económica, no Igape, nun momento especialmente importante, no que cómpre seguir impulsando o desenvolvemento empresarial e económico de Galicia”. Así lo aseguró en declaraciones para este periódico Fernando Guldrís Iglesias (Santiago de Compostela, 1983), quien desde el pasado 24 de septiembre relevó a Juan Manuel Cividanes Roger como director xeral de este organismo, vital para apoyar a las empresas de la comunidad.

“Nun momento cheo de enormes retos, pero tamén de grandes oportunidades, máis que nunca é preciso o esforzo de todos os axentes económicos e sociais para garantir o benestar dos galegos e das galegas”, sostiene quien desde octubre de 2017 ejercía como director xeral de la sociedad gestora de capital riesgo de la Xunta, XesGalicia.

Este licenciado en Administración e Dirección de Empresas por la USC, MBA por la EAE Business School y por la Universidad Camilo José Cela, además de Máster en Corporate Finance por la Universidad de Sevilla, argumenta que “superar a pandemia provocada pola covid-19 implica facer fronte ás consecuencias que causa na saúde, e ao mesmo tempo apoiar aos colectivos empresariais máis afectados, pemes e persoas autónomas, e aos traballadores”. A ello dedicará todo su empeño y el del Instituto.

“Temos que ser capaces de manter e reforzar os avances xa acadados no eido económico na nosa comunidade e aproveitar os novos retos para seguir avanzando cara a nova industria, a dixitalización, a innovación e a economía verde e circular –argumenta–. Para acadar ese obxectivo de fortalecer o ecosistema empresarial, o máis importante é que Galicia conta cun tecido produtivo activo, dinámico e emprendedor. Esa é a mellor ferramenta para dirixir o Igape”.

El currículo de Guldrís dibuja una trayectoria profesional ligada a las finanzas. Ocupó diversos puestos relacionados con este ámbito y de gestión en Caixa Galicia; en la Universidad Carlos III; Grupo Santander; BNP Paribas e Inditex. Se incorporó en 2016 a XesGalicia como director financiero tras su paso por la entonces Consellería de Economía e Industria, ascendiendo a su dirección xeral al ejercicio siguiente. José Calviño