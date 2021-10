Formoso lembra o "nefasto" resultado nas autonómicas de 2020 e pide un PSdeG que sexa "alternativa" a Feijóo

SANTIAGO. EP. O secretario provincial coruñés e candidato á Secretaría Xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, lembrou o resultado "nefasto" conseguido polo aínda líder, Gonzalo Caballero, nas eleccións galegas do 2020, nas que os socialistas quedaron como terceira forza no Parlamento. Así, apelou a conformar un PSdeG "forte" que se volva á ser "a forza política vehículo das ilusións dos galegos" e se erixa como "alternativa clara" á Xunta do popular Alberto Núñez Feijóo.

Manifestouno durante un acto ante a militancia celebrado este domingo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), no que estivo acompañado do alcalde e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, e polo deputado autonómico Julio Torrado. Neste contexto, o tamén presidente da Deputación da Coruña asumiu a "responsabilidade de ofrecer a Galicia o mellor PSdeG posible" se arrebata a Caballero a Secretaría Xeral. De igual modo, Formoso prometeu "pór a disposición da sociedade o mellor do socialismo galego e de enviarlle á cidadanía unha mensaxe de optimismo".

De feito, destacou a súa "preocupación" por recentes enquisas sobre a intención de voto ante unhas eventuais eleccións autonómicas, que "din que o PSdeG non só se estanca como terceira forza en Galicia, senón que retrocede". "Non podemos continuar por ese camiño, precisamos un cambio, un impulso que nos devolva ao lugar que nos corresponde", afirmou o candidato nestas primarias que se resolverán o vindeiro sábado, 30 de outubro.

"RESIGNACIÓN" TRAS AS AUTONÓMICAS. Ademais, criticou a "resignación" de Caballero tras os últimos comicios na Comunidade: "Considerar que non é un mal resultado ou considerar que Galicia está adscrita ideoloxicamente ao PP creo que é unha resignación que non compartimos miles de compañeiros e compañeiras". Así mesmo, tomando como exemplo o "Congreso da unidade" que celebrou o PSOE en Valencia a fin de semana pasada, insistiu en que ese é o "modelo" que quere para o PSdeG: "Cando os socialistas estamos unidos, somos imparables".