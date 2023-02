Formoso resta importancia a la situación de los gobiernos de Santiago y Ferrol

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha restado importancia las situaciones de los gobiernos socialistas en Ferrol y Santiago y que cree que no tendrán consecuencias en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, para las que todavía existe la incógnita de si el propio Formoso optará a la reelección como alcalde de As Pontes (A Coruña), una duda que este jueves no ha querido despejar.

“Pronto se sabrá”, ha respondido González Formoso a las preguntas de los periodistas sobre su futuro en la política local durante una comparecencia de prensa celebrada en la mañana de este jueves en la sede del PSdeG de Santiago de Compostela.

Precisamente el gobierno de la capital gallega --conformado en solitario por el Partido Socialista-- ha estado en el foco mediático en las últimas semanas por el caso de la nave propiedad de la empresa Desproi S.L., vinculada al exconcejal de Medio Rural José Manuel Pichel, quien presentó su renuncia tras salir a la luz que su departamento había alquilado a dicha empresa ese espacio.

A ello se ha sumado esta semana la dimisión de Maite Deus, hasta el miércoles concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol que encabeza el también socialista Ángel Mato, quien se ha visto obligado a reorganizar las áreas de su gobierno a poco más de tres meses para la cita con las urnas.

Ante esta situación en dos de las cinco grandes gallegas con Alcaldías socialistas, González Formoso ha restado peso al posible impacto de estas crisis sobre las expectativas del PSOE para retener los gobiernos de Ferrol y Santiago.

“La ciudadanía gallega de todas las villas y ciudades es una sociedad muy madura, que ha vivido todo tipo de escenarios y situaciones y que sabe distinguir lo importante de lo anecdótico”, ha subrayado el máximo responsable de los socialistas gallegos, que ha defendido la “fortaleza” de los “proyectos municipales” del PSOE en Santiago y Ferrol, ciudades “con dos alcaldes magníficos”.

A su juicio, quien “debe estar preocupado” es el Partido Popular porque “sus proyectos son débiles a nivel municipal”. Frente a ello, ha remarcado que el PSOE “tiene una hoja de ruta clara” que, según Formoso, plasma en su trabajo en las ciudades de Ferrol y Santiago.

Tras apuntar que los gobiernos y grupos municipales “tienen vida propia”, el secretario xeral del PSdeG ha defendido que “el escenario es muy positivo” tanto en Santiago como en Ferrol, pues la primera cuenta con “un alcalde de referencia” como Xosé Sánchez Bugallo y la segunda “vive el período más floreciente de su historia” gracias “a las inversiones” del Gobierno.

SUBIDA SALARIO MÍNIMO

Por otra parte, González Formoso también ha querido celebrar la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, incremento anunciado esta semana por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que beneficiará en Galicia a casi 100.000 trabajadores.

Formoso ha señalado que desde la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018 ha aumentado en 344 euros el SMI por los “94 euros” de aumento que hubo “en los casi ocho años de gobierno” del popular Mariano Rajoy.

“Esa es la diferencia cuando gobierna un partido que es sensbile con los trabajadores”, ha aseverado.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.