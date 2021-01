‘Gaetan’ deja rachas de hasta 140 km/h y da paso a ‘Hortense’

La lluvia en las últimas horas que aportó la borrasca Gaetan, ayudó a elevar la temperatura en Galicia y que la nieve se retirara a cotas más altas. Sin embargo, el vendaval con ráfagas de 140 km/hora propició bastantes incidencias en la comunidad autónoma. Pero hay que advertir que tras el paso de este temporal, sin tiempo para el descanso, mañana llegará Hortense –le tocó a la agencia francesa su denominación, aunque se espera que no sea tan furibundo como el huracán de ese nombre que azotó Galicia en 1984– y es posible que después lo haga Ignacio, bautizado por la Aemet.

Como mínimo hasta el miércoles de la próxima semana no llegará cierta calma al recolocarse el anticiclón en una posición más favorable para la autonomía. Este tren de borrascas dejará, como en las últimas horas, vendavales, lluvias aunque más suaves, y un episodio marítimo ya que irá aumentando la altura de las olas hasta los 7 metros.

rastroS DEL TEMPORAL. El paso este miércoles de Gaetan por la comunidad gallega conllevó vientos que en su ráfaga máxima alcanzaron los 139,8 km/hora en el Penedo do Galo en Viveiro al amanecer, que obligaron a cerrar el tráfico a los vehículo pesados en el alto do Fiouco de la Autovía del Cantábrico A-8. Pero sobre todo provocó el desprendimiento de un elevador motorizado con una plataforma de uno por cuatro metros que estaba colgado bajo el puente de Rande (en la zona de Vilaboa) para los trabajos periódicos de supervisión, que habían sido suspendidos. La caída no causó daños personales ni afectó a la carretera próxima a ese pilar.

RESCATE EN EL MAR. No solo fue la costa donde más impacto tuvo el temporal –en Burela Salvamento Marítimo rescató a un grupo de entrenamiento de seis agentes de la Policía Nacional al volcar la embarcación en la que realizaban prácticas a cinco millas del puerto, tras movilizar la embarcación Salvamar y el helicóptero Pesca II–, porque en todas las zonas montañosas altas (O Xistral, Carballeda de Valdeorras, Ancares, Cabeza de Manzaneda, O Eixe en A Veiga, O Invernadeiro en Vilariño de Conso) se superaron los 100 km/h.

Y la lluvia estuvo repartida por toda la comunidad, hasta que al final de la tarde amainó. Pero en el cómputo diario anterior Santa Comba a los 93 litros por metro cuadrado, tras sufrir vientos muy cerca en Vimianzo que superaron los 132 km/hora. Por ello, no solo las urbes sino muchas villas gallegas cerraron las zonas arboladas, ante la caída de ramas, y advirtieron de las crecidas de ríos. Esto último se notó en el Miño a su paso por Ourense. En otras ciudades hubo desprendimientos de carteles, alguna antena o cornisa. Pero la Axencia Galega de Emerxencias no destacó ninguna a lo largo de las horas con luz.

PRONÓSTICO. Para hoy se esperan rachas muy fuertes de vientos del suroeste, pero dentro de las condiciones climatológicas adversas será un día más llevadero. Aún así habrá chubascos generalizados, más intensos y persistentes en el suroeste de Galicia donde ocasionalmente irán con tormenta. La cota de nieve de 1.600 metros bajará al final del día en torno a 1.200, pero las temperaturas mínimas estarán en ascenso en la mitad sur y subirán las máximas en toda el territorio autonómico.