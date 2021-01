Galicia aínda non detectou ningún caso de gripe

As medidas preventivas contra os contagios de covid-19 tiveron un efecto colateral na campaña da gripe en Galicia onde, avanzado o mes de xaneiro, aínda non se detectou ningún caso desta enfermidade e espérase unha temporada "de baixo impacto", moi diferente á de anos anteriores.

Así o confirmaron a Europa Press desde a Consellería de Sanidade, cuxo último informe de seguimento epidemiolóxico da gripe evidencia unha actividade basal con distribución "nula" do virus da gripe na comunidade.

De feito, Sanidade constata que, até o momento, non se detectou ningún caso e confía en que a actividade de toda a temporada sexa, como pouco, baixa, grazas ás altas cotas de vacinación alcanzadas, así como ás medidas impostas para a contención da covid.

E isto é así porque a gripe, como virus respiratorio, tamén é sensible á distancia social, o uso de máscaras, a ventilación de espazos ou o lavado e desinfección de mans e superficies.

Ademais, non se espera que as cifras de contaxiados aumenten proximamente en Galicia dada a situación da gripe na contorna da comunidade. En toda España, segundo fontes oficiais, só se detectaron cinco casos en toda a temporada.

Concretamente, Aragón notificou entre o 9 e o 15 de novembro un virus A(H1N1)pdm09 non sentinela, e Castilla la Mancha tres da gripe tipo B non sentinela na semana do 30 de novembro ao 6 de decembro. En 2021, Aragón informou na semana do 4 ao 10 de xaneiro da detección dun virus da gripe tipo A (non subtipado) a partir dunha mostra non sentinela.

A mediados de xaneiro de 2020, na temporada anterior, Galicia rexistrara xa tres falecementos por gripe, unha doenza que provocara tamén 237 ingresos. O pico desta enfermidade na anterior temporada foi a inicios do mes de febreiro. A nivel nacional, na mesma semana do ano anterior, a taxa global de incidencia de gripe situábase na 54,6 casos por 100.000 habitantes.

UNHA CAMPAÑA DE VACINACIÓN MOI PARTICIPADA

A campaña de vacinación contra a gripe deste ano en Galicia, cuxa ampliación terminou esta mesma semana, supuxo, ademais dun incremento nas doses dispoñibles, un aumento importante na participación.

En concreto, Sanidade adquiriu para esta campaña máis dun millón de dose de vacina contra a gripe, 340.863 máis que na campaña de 2019, o que permitiu, ademais de inmunizar a grupos diana, destinar dose a poboación en xeral.

As coberturas provisionais até o 11 de xaneiro falan dunha inmunización do 76,47% do persoal sanitario, por encima do obxectivo do 75%, que crece até o 77,16% no persoal médico.

Pola súa banda, no grupo obxectivo de mulleres embarazadas alcanzouse o 64,55% de vacinación e do 71,51% en maiores de 65 anos. Neste último grupo, aínda que non se superou o obxectivo do 75%, a cobertura incrementouse este ano case un 11% con respecto á campaña de 2019.

SANTIAGO. EUROPA PRESS