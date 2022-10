Galicia alza la voz en Ribeira contra la amenaza de la UE a la pesca de fondo

Ribeira, una de las potencias mundiales en el ámbito de la pesca, acogió este sábado una multitudinaria manifestación en la que ciudadanos y representantes políticos y sectoriales de la cadena mar-industria expresaron su rechazo al reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico. Un reglamento que entrará en vigor este domingo en medio de serias dudas sobre su aplicación.

Tras la pancarta de esta protesta (convocada por el Consello Sectorial de Pesca de Ribeira) escenificaron su unidad ante esta nueva amenaza para el sector la conselleira de Mar, Rosa Quintana; los secretarios xerais del PSdeG, Valentín González, y del PPdeG, Paula Prado; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, y representantes de todos los grupos municipales; los presidentes de las federaciones nacional, gallega y provincial de cofradías (Basilio Otero, José Antonio Pérez y Daniel Formoso, respectivamente); representantes sindicales, alcaldes, etc.

Rosa Quintana advirtió que el veto europeo no afectará sólo al sector pesquero, sino que “levarase por diante a toda Galicia” e instó al comisario europeo a “reflexionar” y aparcar el reglamento para “meditar á luz dos informes científicos e de impacto socioeconómico”. Tras destacar que el sector mar-industria “é o primeiro en apostar pola sustentabilidade”, calificó de “insuficiente” la aclaración de que el veto sólo afectará a la pesca en fondos comprendidos entre 400 y 800 metros, y añadió que el hecho de que se hiciera a tres días de la entrada en vigor del reglamento “é boa mostra do pouco rigor co que se fixo”.

“Nunca estivemos nunha situación de confusión como esta, na que nin sequera temos claro como temos que actuar a escasas horas de que entre en vigor o veto”, dijo.

Quintana aseguró que “se a batalla legal é a única que nos queda, ímola librar, e Galicia acaba de aportar munición; non daremos un paso atrás”.

Ana Pontón criticó la “decisión absolutamente arbitraria” de la Comisión Europea, “que significa deixar 200 barcos en terra, limitar a capacidade produtiva deste país e destruír emprego e riqueza”.

Instó a la Comisión Europea a “reflexionar” ante un veto “inxustificable dende os puntos de vista científico e económico” y urgió a la Xunta de Galicia y al Gobierno central a “presionar” para pedir una moratoria de la prohibición, porque “o luns vai ser un día moi complicado no mar”. “Un recurso pode tardar anos”, añadió Pontón.

Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, dijo que “es un momento histórico; nos jugamos el futuro de la flota y de las generaciones venideras. Si el objetivo es proteger los recursos, después de tantos años de actividad o no hay nada que proteger o no debemos estar destruyéndolos”.

“No podemos tolerar una decisión tan injusta sin una negociación previa con el sector y las administraciones nacionales y sin un análisis de impacto socioeconómico sobre un tema que afecta a una zana tan altamente dependiente de la pesca como Galicia”, indicó Javier Touza.

Valentín González dijo que “é hora de que a Comisión Europea dé un paso atrás e empece a respetar á frota galega”. José Antonio Pérez se preguntó “a onde vai chegar esta situación de menosprezo ó sector pesqueiro por parte da UE con esta forma de lexilar? Os verdadeiros ecoloxistas sómos nós: os pescadores e mariscadores que queremos seguir vivindo do mar”.