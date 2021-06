Galicia apuntala su FP con 13 másteres y 99 nuevos proyectos de ciclos Dual

··· Rodríguez también se refirió a la nueva Ley estatal de FP que prepara el Gobierno central, ante su temor de que suponga “un freno o un retroceso respecto a los grandes avances” de esta modalidad en Galicia. No está preocupado por “el documento en sí”, sino por el hecho de que el trámite parlamentario acabe siendo “un mercadeo” como, a su juicio, lo fue la aprobación de la última ley educativa, la Lomloe. “Espero (que la nueva norma) no estropee lo que funcione bien, que no se haga una ley partidista, con una perspectiva única desde la perspectiva política y que tenga confianza en la FP y en sus profesionales. Y que escuche a las comunidades”, insistió, para seguidamenta afear que hasta el momento “no hubo ningún tipo de contacto” entre el Ministerio y los gobiernos autonómicos para abordar el tema, según informa Europa Press.