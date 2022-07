Galicia aspira a captar 400 millones de la UE con 19 proyectos culturales

La Xunta de Galicia aspira a captar unos 400 millones a través de 19 proyectos acordados entre el Gobierno gallego y 120 entidades del sector de la cultura para optar a los fondos Next Generation.

En la rueda de prensa posterior al Consello, el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, destacó que su Ejecutivo pretende “tener todo preparado y ganar tiempo” para cuando se hagan las convocatorias, con el convencimiento de que el sector cultural “no puede quedar fuera de los fondos Next Generation”.

“Al igual que hay pertes en otros ámbitos, es necesario que haya un perte orientado a todo lo que tiene que ver con las industrias culturales”, sostuvo, considerando que, de no haberlo, se debería apostar por una “descentralización” y asignar a cada comunidad unas cantidades para que, “cumpliendo todas las normativas, se pueda hacer un perte descentralizado”.

En este contexto y con el objetivo de “hacer fuerza en los argumentos de que esto sería lo conveniente”, detalló que el Consello dio luz verde a este proyecto conjunto con el sector que enviará al Gobierno central.

PROYECTOS. Conforme precisó, el valor total de las 19 propuestas se eleva a 400 millones. De ellas, ocho son proyectos diseñados directamente por la Xunta hablando por el sector. El primero de ellos, ‘Cultura Emerxente’, buscará difundir los procesos creativos dentro y fuera de Galicia; ‘Cultura Circular’ tendrá como objetivo la digitalización de la cultura; ‘A Nosa Pegada’ creará una base de datos de todos los bienes patrimoniales gallegos; ‘Museo Plus’ potenciará la innovación de los museos que existen en Galicia.

El quinto proyecto, ‘Confins dos verdes castros’, se orientará a la recuperación del patrimonio arqueológico; el sexto, ‘Ribeira Sacra’, reforzará la conservación de esta zona con vistas a su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco; el séptimo, ‘Stellae 5.0.’ impulsará la digitalización de los recursos patrimoniales en torno al Camino de Santiago; y el octavo, ‘Proxecto Nos’,aspirará a garantizar la presencia del gallego en las nuevas tecnologías.

Estas ocho propuestas se completan con otros 11 proyectos con participación de la Xunta pero impulsadas directamente por entidades culturales y que versan sobre asuntos como la recuperación de oficios tradicionales, el estudio sobre el impacto de la música en pacientes con enfermedades neurodegenerativas y el fomento de las artes escénicas en el rural, entre otras cuestiones.

El presidente reconoció que la cantidad de ayuda que podrán recibir aún no se sabe toda vez que no está convocado el perte, pero la Xunta busca “evitar la automatización de pertes” que provoca dificultades a proyectos que “merecen la pena”. “Lo que hicimos fue concentrarlos en proyectos potentes, que implican 400 millones y ahora veremos cuanto se podría financiar a través de Next Generation, entendemos que no menos de un 15%”, sostuvo.

Rueda criticó la “ausencia de iniciativa” del Estado en materia de cultura de cara a los fondos europeos. “Lo que se detectó, no solo por la Xunta y por otras comunidades sino por el propio sector, es que no se está pensando en ningún perte en el ámbito de la cultura”, censuró.

MÁS ACUERDOS. Por otra parte, el presidente también dio cuenta de la adquisición de cuatro equipos de radiología vascular intervencionista y cuatro equipos de neurovascular intervencionista, que tendrán como destino los hospitales de la red sanitaria pública gallega y en los que se va a invertir 8,4 millones. La Xunta, igualmente, destinará 3 millones a ayudas para incrementar la seguridad en los establecimientos hosteleros.