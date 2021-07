Galicia aumentará su capacidad de gasto en 2022 hasta 11.571 millones

··· Tras conocer el techo de gasto aprobado por el Consello, la diputada del BNG Noa Presas criticó el documento, que con 11.571 millones “decrece respecto al 2020 y hace como si la pandemia no existiese”, según afirmó. Si se descuentan los 211 millones de euros por el IVA que el Gobierno reintegrará a Galicia, el techo de gasto desciende a cantidades inferiores a las previstas en la temporada antes de la pandemia y "esto no se puede tolerar", incidió la nacionalista. En un contexto como el actual, entiende que “el mejor techo de gasto es el que no existe” para no poner límites a atender las necesidades de la atención primaria o las residencias de mayores. Para Presas, el límite fijado por la Xunta indica “la antesala de unos presupuestos que serán, una vez más, rutinarios y que no apuestan por el cambio de modelo” que necesita la comunidad