Galicia aún aguarda la llegada del 70 % de sus fondos Next Generation

La Oficina del Parlamento Europeo inició este viernes en Vigo una gira de encuentros, enmarcados en el ciclo ‘Europa invierte en mi región’, para abordar el destino de los fondos comunitarios, las posibilidades de financiación o los trámites relacionados con el acceso a las ayudas. Así, la Cámara de Comercio acogió un seminario en el que participaron los eurodiputados Francisco Millán Mon (popular) y Nicolás González Casares (socialista), y que inauguró el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos.

Antes de iniciar las intervenciones, Millán Mon señaló, en declaraciones a los medios, que los fondos Next Generation UE suponen “un esfuerzo importante” de la UE y “tienen que llegar a las empresas”. No obstante, ha criticado, en España hay un “problema de ejecución” y ha abogado por mejorar el funcionamiento “de la burocracia y de las autoridades” a la hora de “distribuir” esas ayudas. Por su parte, González Casares incidió en el actual “momento excepcional” de ayudas europeas, con casi 2.000 millones de euros destinados a Galicia y de los que la Xunta gestiona el 55 %.

Estas ayudas, subrayó, están “muy pensadas” para la comunidad gallega y le pueden permitir “fijar industria”, y ayudar a sectores estratégicos como el pesquero, el agroganadero o la automoción.

Precisamente, con respecto a la automoción, afirmó que “hay que luchar con uñas y dientes” para que el sector “evolucione y permanezca” en Vigo. Además, añadió, siguen existiendo fondos ordinarios y estructurales que ayudarán a “adaptarse a los nuevos tiempos”.

Por su parte, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha abogado por una mejor coordinación entre administraciones para poner en valor la aportación de los fondos Next Generation al desarrollo de las regiones, aunque lamentó que no se haya contado más con las comunidades Autónomas “ya no tanto para la gestión, sino para la planificación y diseño de las actuaciones”.

“Nosotros estamos más pegados al territorio y podemos ayudar a los ministerios a orientar mejor el destino”, ha añadido, y ha apuntado que lo “adecuado” hubiera sido hacer una planificación conjunta inicial y posteriormente una ejecución simultánea de las inversiones.

Por otra parte, ha matizado que, a día de hoy, apenas llegó a Galicia un 30 % de los fondos que gestionará la comunidad y los plazos son cortos, porque hay de tiempo hasta 2023 para comprometer todos los recursos y hasta 2026 para ejecutarlos. “Ni Galicia ni España nos podemos permitir el lujo de perder esta oportunidad”, recalcó.

Con todo, abundó, Galicia y sus empresas están “preparadas” para hacer efectivos los proyectos con cargo a los fondos Next Generation EU porque ya desde verano de 2020 se ha trabajado en un repositorio de iniciativas y se ha “movilizado” a las pymes.

Preguntados acerca la posibilidad de que la UE implemente mecanismos de apoyo adicionales, ante las pesimistas previsiones económicas a corto y medio plazo, Millán Mon se mostró “partidario” de que “si hay circunstancias extraordinarias, se arbitren medidas extraordinarias”.

No obstante, recordó que ese tipo de decisiones requieren unanimidad y “no todos los países están en la situación de España”. “Hay Estados que se encuentran cómodos económicamente y con más capacidad fiscal”, explicó. González Casares apuntó que España fue el primer país europeo en recibir los fondos del Mecanismo de Recuperación y que toca “hacer esfuerzos para gastar lo que hay, eso es lo primero”.

Así, ha afirmado que queda fondos sin solicitar y parte de los préstamos, y que existe la posibilidad, recientemente aprobada, de usar ayudas no pedidas por otros países para iniciativas de transición energética. “Tenemos un problema de inflacción, de ciertas debilidades, derivadas fundamentalmente de lo que está ocurriendo en Ucrania (...) pero en otoño notaremos que esto se va rebajando”, ha apostillado y ha proclamado: “Vienen nubarrones, pero tenemos herramientas para superar esta borrasca”.

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía ha acogido este viernes este seminario, en el que tanto los eurodiputados participantes, como otros expertos, han abordado cuestiones como las posibilidades y desafíos de los fondos Next Generation, o los trámites para acceder a las ayudas.

Así, además de las intervenciones de Miguel Corgos, Nicolás González Casares y Francisco Millán Mon, han participado el director xeral de Política de Cohesión y Fondos Europeos de la Xunta, Ángel Tarrio; la consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal; el responsable de la oficina del Banco Europeo de Inversiones en España, Fernando Torija; o el jefe de Financiación Internacional y Asuntos UE del grupo ICO; entre otros.

Este seminario forma parte de un ciclo de encuentros organizados por la Oficina del Parlamento Europeo junto con la Comisión Europea, bajo el título ‘Europa invierte en mi región’, y se celebrarán, a partir de ahora, también en otras ciudades de España.

Los seminarios están dirigidos a patronales de todos los sectores, asociaciones de empresarios, compañías de todos los tamaños, universidades y escuelas de negocio, clústeres de empresas y agentes sociales. Además, tras el encuentro de Vigo, está prevista una visita de la delegación del europarlamento al Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad olívica.