Galicia bajo el agua, cómo podría afectar el cambio climático

Por más que los científicos nos bombardeen con informaciones sobre cómo nos puede afectar en un futuro el cambio climático, que ya está en marcha, la mayoría no somos capaces de hacernos una idea real. La temperatura de los océanos en 2019 fue la más cálida desde que existen registros y los estudios advierten de que a finales de este siglo el mar podría subir 30 centímetros, en el mejor de los casos.

Sabemos que nos afectará, pero no cuánto y cómo. Para clarificarnos el tema, un grupo de expertos del Quebec AI Institute acaba de lanzar una herramienta en la que nos muestra qué podría pasar en la Tierra por los efectos de las inundaciones, los incendios y las nubes de polución. Dirigidos por Yoshua Bering, estos científicos intentan concienciarnos de hacia dónde nos dirigimos si no cambiamos y, para ello, lanzaron este mismo mes de octubre el proyecto This Climate Does Not Exist.

sensibilización a un golpe de ‘clic’. Lo único que hay que hacer es elegir una dirección y teclearla en la web o incluso escoger una recogida en Google Street View. Después, se indica la catástrofe que se quiere observar en ese lugar – inundación, incendio incontrolado o nube de polución–. Y se nos muestra la foto del lugar en pocos segundos. Las imágenes no pretenden ser un retrato exacto de lo que sucedería, sino una recreación de los peores efectos posibles del cambio climático en el planeta si la humanidad no hace nada para remediarlo.

Si la elección es la polución o la inundación, en muchas ocasiones el cambio no parece tan llamativo, pero en el caso de la inundación semeja más realista. De hecho, el algoritmo usado para lograrlo utiliza la imagen del lugar y le coloca una capa de agua pintando incluso los reflejos que esta provocaría en edificios y en todo el entorno.

Las inundaciones, lo más difícil de recrear. Imitar inundaciones fue lo más difícil para los autores, tal y como explica Alex Hernández-García, uno de los investigadores principales del proyecto a El País, “simplificándolo mucho, un módulo del algoritmo se encarga de detectar qué partes de la imagen deben cubrirse con agua y otro módulo se encarga de generar la textura del agua incorporando el contexto de la imagen, por ejemplo el reflejo de los edificios. Finalmente, el resultado de estos dos módulos se combina para generar la imagen final”.

Además de enseñar la foto del emplazamiento escogido por el usuario, la web da información sobre las causas y consecuencias de ese fenómeno meteorológico y su relación con el cambio climático actual. Si se elige una inundación, explica que las inundaciones repentinas matan en la actualidad a alrededor de 5.000 personas al año, que las predicciones hablan de que el nivel del mar subirá dos metros para finales de siglo y que ese gran cambio en la Tierra afectará para siempre a la vida de 1.000 millones de personas, como mínimo, a finales del año 2050.

Inteligencia Artificial. Así, de una manera visual, estas imágenes creadas con Inteligencia Artificial de This Climate Does Not Exist se hace más personal y real la consecuencia del cambio climático para la gente, en un intento de concienciación y sensibilización. Es una tecnología que se parece mucho a la utilizada para hacer deepfakes, vídeos falsos de personas que aparentemente son reales usando imágenes ya existentes.

Mientras se van dando los pasos para obtener la foto, This Climate Does Not Exist va explicando conceptos sobre cambio climático. Así, indica al usuario que quizás haya experimentado alguna extraña ola de calor o alguna que otra inundación primaveral, pero en algunas zonas del planeta se viven “estos eventos climáticos extremos con demasiada frecuencia”.

También invita al usuario a buscar las posibles consecuencias en “tu hogar actual, el hogar de tu infancia, tu lugar de trabajo, tu destino de viaje favorito o tu restaurante favorito”. Toda una innovación.