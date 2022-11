Galicia desbloquea ocho parques eólicos claves para los planes de Alcoa y Sentury

Santiago. En su reunión semanal, la Xunta evaluó el plan de ahorro y eficiencia energética del sector público 2022-2024 en el que prevé una inversión de 119 millones de euros, con el objetivo de un ahorrar unos 11 millones de euros anuales en energía.

Las medidas incluidas, destacó el presidente, permitirán un ahorro de 40 gigawatios/hora al año, lo que supone el 8,2 % del consumo energético anual de la red de energía de la Xunta y “equivale al consumo eléctrico anual de 12.300 hogares gallegos”.

Dentro de esta actuación, se ampliará la red de energía de la Xunta, se promoverán medidas de ahorro en los edificios y se realizarán estudios energéticos para maximizar la eficiencia, aparte de tareas de difusión y concienciación sobre prácticas de ahorro energético para todos los empleados públicos.

Fondos europeos. El Gobierno gallego también analizó un informe sobre el nivel de ejecución de los fondos europeos de los que dispone Galicia. De los 937 millones de los Next Generation que fueron transferidos a la comunidad está en ejecución el 70 %. Rueda lamentó que aunque Galicia tiene asignados 1.285 millones de estos fondos “una cuarta parte aún no fueron transferidos” y concluyó que la comunidad lleva “un buen ritmo de ejecución”, por lo que “no hay riesgo” de que estas partidas no puedan ejecutarse en su totalidad. Algo que contrastó con el nivel de ejecución del Gobierno, que lanzó Pertes por 10.500 millones, “solo una tercera parte”, según Rueda, de los 30.000 anunciados. efe