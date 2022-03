Galicia elimina el lunes la cuarentena a contactos estrechos por covid

Galicia eliminará desde el lunes día 7 de marzo la obligación de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de covid-19, que hasta ahora debían guardar las personas no vacunadas con excepción de las personas que pertenecen a ámbitos vulnerables. De este modo, Galicia dará este paso el lunes y no el sábado como el resto de las comunidades autónomas al considerar que realizar este cambio al inicio de la semana es "más operativo", según han señalado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, en rueda de prensa. Ambos han detallado la entrada en vigor del nuevo protocolo de cuarentenas de contactos estrechos acordado por la Comisión de Salud Pública, aunque han reprochado que esta medida no se haya tomado a la vez que los cambios que afectan a los aislamientos, es decir, al período que deben permanecer incomunicadas las personas que son positivas, que es de siete días.

Por lo tanto, el conselleiro gallego ha considerado que el cambio en el protocolo "está incompleto", porque será todavía la semana próxima "cuando se cambie el modelo de vigilancia" pese a que en Galicia se hubiese preferido modificar la normativa en su conjunto "y no por partes". La comunidad gallega había pedido reducir el aislamiento de siete a cinco días para los casos positivos, que "es lo que corresponde ahora", ha enjuiciado el titular de Sanidad de la Xunta. Con todo, "tenemos que empezar a hablar de una vuelta a la normalidad de forma más amplia", ha sostenido García Comesaña, que valora que se den "pasos definitivos en ese sentido".

Así, desde este lunes desaparece la cuarentena para los denominados contactos estrechos de estas personas, considerados como tal aquellos que han estado durante más de quince minutos a menos de dos metros de un caso confirmado y que no estuvieran vacunados. Esta flexibilización se realiza para los casos generales, pero, no obstante, en los "ámbitos vulnerables" como "los centros sanitarios, los centros de diálisis y los centros sociosanitarios -residencias de mayores y de dependientes, los centros de día y los centros penitenciarios- los usuarios o los trabajadores con "atención directa" sí deberán guardar cuarentena.

De cara a este cambio en las cuarentenas, el Sergas cambiará el operativo en cuanto a las llamadas a positivos a los que ya no se les preguntará por sus contactos estrechos, aunque sí recibirán una llamada por parte de los profesionales para conocer su estado de salud y tramitarle un parte de baja en caso de ser necesario. De este modo, ya no se requerirán pruebas diagnósticas para los contactos estrechos a no ser que presenten síntomas, ya que los que hasta ahora se consideraban contactos estrechos pasarán a ser "casos sospechosos" cuando presenten síntomas compatibles con la enfermedad y "en este caso sí se solicitará prueba diagnóstica".

Además, la persona positiva recibirá también unas pautas para saber cómo actuar durante diez días y se le proporcionará información para transmitir a sus contactos estrechos en aras de fomentar el "autocuidado". Las recomendaciones, ha señalado la directora general de Salud, son las "conocidas por todos" como la reducción de las interacciones sociales, la utilización de forma constante la mascarilla y una adecuada higiene de manos.

Finalmente, han remarcado que Galicia "no ha cambiado la voluntad de registrar casos positivos", por lo que seguirán registrándose tanto las pruebas hechas por sanitarios como los autotest. A este respecto, García Comesaña ha puesto el foco en un incremento de los casos positivos y que es compatible con el aumento de interacciones sociales derivadas de las celebraciones de carnaval. El conselleiro ha defendido que el Carnaval se llevó a cabo "en los términos que estaban recomendados", puesto que se pidió "mascarilla" para las aglomeraciones y para los interiores. EFE