“No le voy a dar estabilidad al PP a costa de Galicia. Galicia es mi madre y uno nunca rechaza a su madre”. Así de tajante se mostró este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en respuesta a las críticas reiteradas sobre una potencial compatibilización de los cargos de presidente del Gobierno gallego y del PP, expuestas por la líder nacionalista, Ana Pontón, en el Parlamento de Galicia.

Pontón comenzó su intervención recordando una famosa frase pronunciada por Feijóo en las pasadas elecciones autonómicas: “Es mayor mi compromiso con Galicia que con mi partido”. “Ya vemos cuál es el valor de su palabra”, le recriminó, añadiendo que “no es algo que a mí me sorprenda, ya que lleva doce años subordinando Galicia a los intereses del PP y obedeciendo a lo que le mandaban desde Génova”. Y lo calificó como “Feijóo el subordinado”.

Para la líder del BNG, tener “el permiso” de Ayuso era el punto que faltaba para que Feijóo “preparase las maletas y se fuese a Madrid”. Y, aunque “dice que es para evitar que los líos del PP lo hundan, hay que recordar qué es lo que ocasionó esos líos”, planteó. En ese punto recordó que todo partió de un nuevo caso de corrupción. Ante una situación así, criticó que “en lugar de pedir a la Fiscalía que investigue y vaya hasta las últimas consecuencias”, lo que hizo el aún presidente de la Xunta fue “hacer una declaración de principios y pedir que los trapos sucios se laven en casa, barriendo para debajo de la alfombra ese caso de corrupción”.

Asimismo, Pontón consideró que el hecho de tener “una alfombra roja” hacia la presidencia del PP gracias a un nuevo caso de corrupción no es “ningún logro político”. En todo caso, concediendo que Feijóo “está en su derecho de perseguir ambiciones personales”, apostó porque la dimisión al frente del Gobierno gallego sea inmediada, porque “cada minuto que sigue ahí es una falta de respeto a los gallegos, especialmente a los que confiaron en su palabra” y le votaron. Porque, en caso de que, como parece indicar, su cese se prolongue hasta mayo, la pregunta es: “¿Vamos a tener a un presidente ausente con la que está cayendo? Con los precios desorbitados del gas, la luz, la gasolina... ¿Va a gobernar Galicia por teléfono móvil?”.

Para Feijóo la respuesta fue sencilla: “que quede constancia de que estoy aquí en presencia física y no haciendo sesión de control por teléfono; mañana (por hoy) habrá Consello de la Xunta y yo estaré presente”. Y le devolvió la pregunta: “¿cuándo piensa usted dimitir, señora Pontón? Porque yo pensaba que los que pierden las elecciones de forma constante deberían pensar en dimitir, porque llevamos trece años consecutivos gobernando, desde el 2009, con mayoría absoluta, y usted perdió todas las elecciones a las que se presentó el BNG”.

Y, sobre una supuesta incompatibilidad del cargo de presidente de la Xunta con el de presidente del PP, puso el ejemplo de Valentín González Formoso, el actual secretario xeral del PSdeG que compatibiliza su cargo al frente del partido con el de alcalde del ayuntamiento de As Pontes y con el de presidente de la Diputación de A Coruña. “¿Cree usted que Formoso debería dimitir?”, le preguntó a Pontón y, aseguró, siguiendo la argumentación de la nacionalista, que “cada minuto que pasa y no dimite es una falta de respeto a As Pontes, porque no está a ‘full’ con ellos, y a todos los ayuntamientos de de A Coruña que preside”.

Finalmente, trasladó a Pontón una dura afirmación: “usted no tiene la capacidad para pedir mi dimisión ni la de nadie porque nunca ganó las elecciones”. Y dejó claro que “yo cumpliré con mis obligaciones como presidente de la Xunta hasta el último instante”, porque “no le voy a dar estabilidad al PP a costa de Galicia. Galicia es mi madre y uno nunca rechaza a su madre”. Y sentenció: “El corto espacio que me queda como presidente de la Xunta puede ser mayor que el que tenga usted en el futuro como presidenta de la comunidad autónoma”.

IGUALDAD. Otro de los debates abiertos este miércoles en el pleno fue el de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, aportó una serie de cifras: “la población activa femenina es inferior en 150.000 personas a la masculina y está 5,4 puntos por debajo de la media estatal; se somete a las mujeres a más contratación temporal; los hombres tienen mayor tasa de formación en todos los niveles educativos excepto en el superior; el 76,4 % de las excedencias por cuidado familiar las solicitan mujeres; la brecha retributiva es del 19,3 %, lo que se traduce en que una mujer trabaja casi dos meses al año sin cobrar (en términos equivalentes)...”; y acabó criticando “el fracaso y, en algún ámbito, la inexistencia de políticas de igualdad efectivas durante el Gobierno del PP, porque el 8M va mucho más allá de hacer un cartel y subirlo a redes, se necesitan medidas reales”. “Galicia necesita un Gobierno feminista, por eso le pregunto: ¿Es usted feminista?”.

A lo que el presidente de la Xunta, después de desmentir los datos aportados y dar los suyos propios (“la tasa de empleo femenino está dos puntos por encima de la media de España, la tasa de paro femenina está en 89.000 mujeres, la más baja desde que hay registros”...), terminó por asegurar que “yo nunca utilizaré a las mujeres para hacer política” y “siempre seré militante del feminismo respetuoso, el igualitario, el real, el de la libertad”.