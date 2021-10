Galicia esíxelle ao Estado que atenda as "necesidades históricas" en infraestruturas

SANTIAGO. EP. Os tres grupos da Cámara galega acordaron demandar ao Goberno de España que impulse a aprobación duns orzamentos xerais do Estado para 2022 que "teña en conta as necesidades históricas" de Galicia en materia de infraestruturas. O pacto materializouse por mor dunha proposta de resolución rexistrada polo PPdeG e á que mostraron o seu apoio nacionalistas e socialistas na última sesión do Debate sobre o Estado da Autonomía, na que se aprobaron 48 iniciativas, nove delas por unanimidade. O texto desta proposta sinala, especificamente, que deben dotarse as partidas necesarias para desbloquear o avance das autovías estatais de vertebración de Galicia; estender as bonificacións da AP-9 á autovía estatal de conexión Santiago-Ourense, a AP-53.

TRENS AVRIL. En materia de infraestruturas, o Parlamento galego, por mor dun acordo entre o PPdeG e o BNG, tamén instou ao Goberno central a "materializar o compromiso" da chegada do AVE a Galicia este outono dotando a liña de trens Avril que permitan tempos de viaxe "competitivos" e reclamaron a rebaixa do tren Avant que comunica Ourense, Santiago e A Coruña para "homologalo" con outras liñas do resto de Galicia. A resolución resultante do consenso entre populares e nacionalistas e en cuxa votación o PSdeG abstivéronse, tamén propón a "recuperación e o incremento de servizos", coa implantación do tren de proximidade "sempre que sexa posible" e as "consecuentes vantaxes en canto a frecuencias, horarios e prezos".

A proposta, así mesmo, pide levar a cabo os "investimentos necesarios para a modernización da rede ferroviaria galega, para estender os beneficios da alta velocidade a Lugo, Vigo e Ferrol" e para lograr que a inclusión do noroeste peninsular no Corredor Atlántico tradúzase "na modernización real e efectiva da rede ferroviaria de mercadorías". Todo iso co impulso de actuacións estratéxicas, o saída sur de Vigo, a liña de alta velocidade Vigo-O Porto, a conexión ferroviaria do porto exterior da Coruña, do Porto de Vigo e das plataformas loxísticas-portos secos, ademais da modernización da liña Ferrol-Ribadeo.

FACTURA DA LUZ. Outra petición ao Executivo estatal formulada polos populares e á que os nacionalistas trasladaron o seu apoio pasa pola posta en marcha de medidas urxentes para rebaixar o prezo da factura eléctrica. Así, entre outras cuestións, o Parlamento propón ao Goberno facer permanente a rebaixa do IVE da electricidade do 21% ao 10%; suprimir definitivamente o tipo de gravame do imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica do 7%; así como modificar a Lei do Sector Eléctrico para que custos que se trasladan á factura eléctrica (como a débeda do sistema e os custos extrapeninsulares) sexan financiados con cargo aos orzamentos xerais.

O PP MATERIALIZA EN PROPOSTAS Os ANUNCIOS DE FEIJÓO. Tamén foron aprobadas, neste caso en solitario polos populares galegos, medidas anunciadas polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que o PP materializou en resolucións. Así, saíron adiante unha proposta para demandar ao resto de Administracións públicas a firma dun Pacto de Estado por Ferrol que dunha resposta conxunta aos problemas das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. O texto inclúe pedir do Goberno galego a creación dunha delegación territorial da Xunta de Galicia en Ferrol que contribúa a cumprir os compromisos da súa competencia recollidos no dito Pacto de Estado. Ademais, tamén considera "urxente" que o Goberno central cre unha Zona Franca en Ferrol".

"COGOBERNANZA REAL DE FONDOS EUROPEOS". Ademais, outro asunto que o PPdeG aprobou en solitario (coa abstención da oposición) é demandar ao Goberno central un sistema de cogobernanza real dos fondos europeos que garanta a participación efectiva das comunidades autónomas na xestión dos recursos que reciba das institucións comunitarias, "tal e como esixe a Unión Europea". Neste sentido, o texto pide completar e concretar "canto antes" a repartición destes fondos de conformidade con criterios transparentes e equitativos que impulsen a cohesión social e territorial, así como axilizar a súa tramitación. Os populares si contaron co voto a favor do PSdeG para instar á Xunta a dar prioridade o proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles en España, así como a estudar a posibilidade de situala na provincia de Lugo.