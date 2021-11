Galicia fía a fondos Next Generation el rescate a sus industrias en crisis

Dos no se entienden si uno no quiere, y por el bien del tejido productivo gallego, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no dudó en acudir a Madrid para, en un encuentro cara a cara de cerca de dos horas, limar asperezas con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, buscando entre las dos administraciones soluciones para el sector secundario víctima de la crisis y de los rigores de la inevitable transición ecológica. Las herramientas están ahí: el líder autonómico instaba en este cónclave al Gobierno central a convertir los fondos europeos Next Generation “en una oportunidad para dar certezas a los sectores industriales gallegos y a los 16.500 empleos que están en riesgo”. Alcoa, Alu Ibérica, Ence, Vestas...

En esta cita con Reyes Maroto, Feijóo, que acudió acompañado por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, incidió en la necesidad de emplear estos fondos para mejorar la competitividad de la industria gallega. Al respecto, le trasladó los proyectos que integran la candidatura gallega, en el ámbito de los sectores forestal, de la automoción, la medicina personalizada, el naval, el aeroespacial, la biotecnología y el agroalimentario.

En esta línea, saludó que los proyectos del Grupo Stellantis en el ámbito de la automoción, así como los referidos a los sectores aeroespacial y agroalimentario estén dentro de los parámetros para integrarse en los respectivos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). “Es una buena noticia, aunque las condiciones las desconocemos”, dijo.

En una comparecencia conjunta posterior a la reunión, la ministra indicaba que trasladó “certezas” al presidente gallego, “porque estamos trabajando no solo con Stellantis, si no con todo el clúster de automoción gallego –Ceaga–, como lo estamos haciendo con los del resto de España, y es muy importante que el proyecto de Stellantis y del resto de fabricantes tengan cabida en este Perte, que va a cambiar y acelerar la movilidad sostenible”.

Asimismo, el político de Os Peares expresó su confianza en que los astilleros gallegos encuentren hueco en el Perte que, “según confirmó la ministra”, saldrá en 2022 para el sector naval. ¿Qué volvió a demandar la Xunta, como hace una y otra vez? “Nosotros lo que pedimos es que haya una concurrencia competitiva, objetiva y objetivable para poder competir, porque estamos convencidos de que los proyectos de nuestra comunidad son sólidos”, añadió.

A lo largo del encuentro, Feijóo reiteró la necesidad de certezas y propuestas que den solución a los problemas que atraviesan industrias como Alcoa, Alu Ibérica, Ence y Barreras. “En Alcoa hay más de 5.000 empleos que están en una situación de absoluta indefensión, el sector forestal necesita una solución para la continuidad de Ence con seguridad”, dijo, destacando también la importancia de que Barreras encuentre un comprador solvente.

Por otra parte, en lo relativo a Vestas, el titular del Gobierno gallego lamentó que en un país que apuesta por el desarrollo de la energía eólica, las empresas que fabrican sus componentes opten por cerrar. “Hay un problema de competitividad evidente”, aseveró. Además de mencionar el “fracaso” en la venta de Alu Ibérica, argumentó que “Siemens, Vestas y otras no creen en el proyecto energético español”.

Sobre la problemática de la fábrica de Alcoa en San Cibrao, señaló directamente la ministra a la propia empresa como el principal escollo, mientras que el mandatario gallego argumentaba que apoyaría una posible intervención de la SEPI.

“Me voy con una línea de contacto más fluida con la propia ministra y su equipo, y ojalá podamos dar pronto alguna buena noticia, los trabajadores de Alcoa necesitan una certidumbre, que si pasa por la SEPI, el Gobierno gallego la va a apoyar”, proclamó Feijóo junto a Maroto. Por su parte, la titular de Industria señalaba a la pérdida de confianza en la propia empresa como uno de los grandes escollos en la negociación. “Creo que la sociedad y el conjunto de las administraciones estamos en la solución, el principal escollo es la empresa que no está haciendo nada, siempre ha estado en lo negativo”, dijo la ministra.

“Lo que le pido a la empresa y lo que los trabajadores quieren, que es lo más importante, es que abandone A Mariña –dijo Maroto–, que venda y que nos deje trabajar en un proyecto de futuro y que devuelva la dignidad a los trabajadores y trabajadoras y a la comarca de A Mariña”.