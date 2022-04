Galicia incorporará Filosofía como optativa en la ESO el próximo curso

No, la asignatura de Filosofía no será eliminada en los institutos. En primer lugar, porque tampoco estaba en la ESO con la anterior ley; y, en segundo lugar, porque se podrá añadir como optativa, más allá de que no consta en el nuevo currículo aprobado el pasado martes 29 en el Consejo de Ministros.

Serán las comunidades autónomas (que fijan entre el 50 % y el 60 % del horario escolar, según tengan o no lengua cooficial) las que decidan si la incluyen o no como optativa en cuarto curso. La mayoría de autonomías ya ha anunciado en los últimos días que sí lo harán y algunas incluso la adelantarán a tercero. A esta decisión se sumó ayer Galicia.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez lo confirmó en una entrevista en el programa Galicia por Diante de Radio Galega, donde explicó que su departamento trabaja en reforzar los contenidos humanistas de los currículos para arreglar los defectos de la parte estaal de los textos elaborados por el Ministerio de Educación, que se sumarán a la promoción de competencias técnicas y STEM.

Ahora los equipos de trabajo de su consellería están perfilando la parte autonómica para ver en qué curso se ofrecerá. “El objetivo es formar ciudadanos críticos, libres y no manipulables”, señaló Rodríguez.

¿Cómo se regulaba antes la asignatura previa a la lomce? En 2006, la LOE estableció que la materia de Filosofía se impartiera tanto en la ESO como en Bachillerato. Bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, la asignatura debía cursarse de forma obligatoria, en alguno de los tres primeros cursos de Secundaria, impartiéndose la materia de Educación Ético-cívica en cuarto. Para los estudios de Bachillerato se establecieron dos asignaturas obligatorias: Filosofía y Ciudadanía, en primero, e Historia de la Filosofía, en segundo.

En 2013, el PP cambió la regulación educativa con la Lomce y se eliminó Educación para la Ciudadanía y Ética del programa lectivo en Secundaria. Como compensación estableció Filosofía optativa en cuarto y en segundo de Bachillerato. De esta manera, la asignatura se establecía como optativa en la ESO sin obligar a los institutos a incluirla en su oferta educativa.

La nueva regulación introduce en la ESO una nueva materia obligatoria relacionada con el área de Filosofía, llamada Educación en valores cívicos y éticos, que deberá estudiarse en alguno de los cuatro cursos de la etapa.

Además, el nuevo currículo de bachillerato convierte la Filosofía en asignatura obligatoria en segundo curso, además de mantenerla en primero. La materia en segundo tendrá el nombre de Historia de la filosofía.

galicia si dará historia de España anterior a 1812 en bachillerato Por otra parte, Román Rodríguez informó este martes que la comunidad gallega tendrá Historia de España anterior a 1812 en la etapa de Bachillerato, cuestión que el Gobierno del Estado pasó por alto en el currículo de esta etapa aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros.

Román Rodríguez: “está en riesgo la organización del curso” Rodríguez aprovechó para advertir, una vez más, que el constante retraso del Ministerio y los cambios en los textos -os definitivos no se corresponden con los borradores puestos a disposición de las comunidades autónomas- “está generando caos e improvisación que pone en grave riesgo la organización del curso”.

“Las comunidades -explica- estábamos trabajando con borradores, que son diferentes a los textos publicados, por lo que necesitamos un tiempo de adecuación de contenidos además de otro de tramitación administrativa de nuestros decretos para los que se tarda entre seis y siete meses”. “Eso quiere decir que vamos a empezar el curso sin tener aprobados los decretos”, advirtió.

También denuncia que la publicación de la parte estatal de los planes de estudio de todas las etapas “confirma lmentablemente la desvalorización de la cultura del esfuerzo y rompe con la igualdad de oportunidades y el papel de la educación como elevador social”.

“El gobierno del estado está dando pasos constantes para devaluar un sistema educativo que está pasando por cambios y modificaciones que generan un estrés muy potente en el sistema”, mencionó el conselleiro.

Frente a esto, Román aseguró que su departamento seguirá trabajando para blindar el sistema educativo gallego como un “modelo propio y de éxito” avalado por informes externos a través de la apuesta por la calidad, la igualdad de oportunidades, la equidad, apostando por quién más lo necesita y también por la educación en valores”.