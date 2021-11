Galicia invierte cien millones al año en el personal de la Policía Nacional

Casi 3.200 profesionales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Unidad de Policía Autónoma (UPA) de Galicia perciben más de 100 millones brutos anuales como parte de su salario. Si bien la cantidad conjunta parece “desmesurada”, lo cierto es que sus sueldos alcanzan los 2.000 euros al mes (sin impuestos) en la mayoría de los casos. Es el supuesto de los agentes de menor rango, vinculados a la escala básica, que en la comunidad gallega representan el 72,2 % de todo este personal.

Según datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a los que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, actualmente hay 3.185 funcionarios prestando sus servicios en ambos cuerpos. De ellos, 2.805 pertenecen al CNP y perciben en total 91.232.226 euros mientras que los restantes 380 están en la UPA y ganan los otros 11.902.577 euros.

Incidiendo en que este montante anual es bruto, desde la mencionada organización explican que en los cálculos se incluyen todos los componentes salvo la productividad variable (que se cobra a final de año y no se incluye en la nómina) así como la estructural (que ganan los altos cargos y cuyo dato no les ha facilitado nunca la dirección), la territorialidad (que en Galicia no se percibe), el complemento de turnicidad (para los que prestan servicio a turnos rotatorios) y los trienios.

Así las cosas, en relación a la información recabada, también evidencian que los agentes del CNP y de la UPA cobran prácticamente lo mismo con una pequeña diferencia a favor del segundo cuerpo, puesto que, por ejemplo, perciben otra productividad trimestralmente. Sin embargo, no tienen la variable y su catálogo es el más bajo, además de los efectos fiscales al tener dos pagadores.

Por último, desde el SUP recuerdan que “los policías nacionales que han accedido al cuerpo a partir de 2011 pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social con los efectos inherentes en activo y jubilación”. “En activo pagan más en contingencias comunes”, es decir, que no cobran lo mismo (en neto) y su transferencia en jubilación ordinaria o por discapacidad es diferente, con sus ventajas e inconvenientes.

Entrados en materia, cabe indicar que, por graduaciones, en el Cuerpo Nacional de Policía hay 11 funcionarios de escala superior (dos comisarios principales y nueve comisarios) que cobran en su conjunto 596.064 euros anuales brutos aproximadamente. Tras ellos, en la escala ejecutiva, hay 256 profesionales (55 inspectores jefes y 201 inspectores) que perciben en total 11.486.723 € b/a, seguidos de otros 285 agentes en la escala de subinspección (todos subinspectores) que reciben 10.450.095 € b/a, y de 2.253 en la escala básica (271 oficiales y 1.982 policías) que se llevan el grueso: 68.699.344 € b/a.

Asimismo, dentro de la Unidad de Policía Autónoma, hay 380 efectivos más de los cuales solo uno pertenece a la escala superior (un comisario) y percibe sobre 53.292 € b/a. Asimismo hay 16 funcionarios relativos a la escala ejecutiva (cinco inspectores jefe y 11 inspectores que cobran 724.052 € b/a), 15 a la escala de subinspección (todos subinspectores que ganan en total 550.005 € b/a) y 348 a la escala básica (30 oficiales y 318 policías que se llevan los restantes 10.575.228 € brutos al año).

Todas estas cantidades se repartirían en 14 pagas mensuales: 12 ordinarias y dos extraordinarias (que no obstante no son íntegras).

COMISARIO PRINCIPAL. Este funcionario en Galicia, según los datos del SUP, cobra una suma de 58.218 euros brutos anuales que, dividiéndose entre 14 pagas mensuales, dan lugar a un salario de 4.158 €.

COMISARIO. Cada uno gana unos 53.292 euros brutos anuales, que si se fraccionan en 14 pagas mensuales dejan un sueldo de 3.807 €.

INSPECTOR JEFE. Percibe al año un total de 47.951 euros brutos , que repartidos entre 14 pagas mensuales muestran un salario de 3.425 €.

INSPECTOR. Gana cerca de 44.027 euros brutos anuales, que dividiéndose en 14 pagas mensuales dan lugar a un sueldo de 3.145 €.

SUBINSPECTOR. Cobra un total de 36.667 euros brutos anuales, que repartiéndose entre 14 pagas mensuales da lugar a un salario de 2.619 €.

OFICIAL. Percibe al año un conjunto de 33.172 euros brutos, que fraccionándose en 14 pagas mensuales resultan en un sueldo de 2.369 €.

POLICÍA. Estos agentes de menor rango cobran un total de 30.126 euros brutos anuales, que dividiéndose entre 14 pagas mensuales da lugar a un salario de 2.152 €.

ACUERDOS DE EQUIPARACIÓN. A sabiendas de esto, es preciso resaltar que otras policías autonómicas tal como la Ertzaintza o los Mossos d´Esquadra cobran más por desempeñar las mismas funciones que la Policía Nacional y la UPA en Galicia. En relación a los últimos, los catalanes, desde el SUP continúan insistiendo en una nueva auditoría “con total transparencia” tras la que se hizo de forma “incompleta” fruto del pacto alcanzado en 2018 para cerrar el acuerdo de equiparación que buscaba acabar con la discriminación salarial entre cuerpos. El mismo ha llevado a las nóminas de los Policías Nacionales 430 euros brutos mensuales, sin contar con el aumento de Función Pública, en un escenario de inestabilidad política y presupuestaria con la pandemia de por medio.