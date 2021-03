Galicia matriculó Ferrari, McLaren y Bentley a pesar de la pandemia

El pasado 2020 pasará a los libros de historia como el año de la pandemia del coronavirus. Cuando perdimos la inocencia y algo tan pequeño nos demostró que podía desbaratar la vida tal y como la conocíamos. Nuestra añorada vieja normalidad. Decenas de miles de muertes, millones de contagiados por la COVID y, sin embargo... los seres humanos continuamos consumiendo más allá de lo necesario para la subsistencia.

Ocurrió en todos los ámbitos, el de la automoción incluido. En un mercado en el que las matriculaciones cayeron en Galicia un 24,3 %, con poco más de treinta mil unidades, a las carreteras de la comunidad accedieron dos Ferrari y dos McLaren, superdeportivos que no habían registrado entregas en 2019.

No se confundan, no es que entrase el ansia justo en el peor de los tiempos, por ponerse a los mandos en unos automóviles a los que, a no ser que se acceda a un circuito de carreras, nunca se les podrá exprimir sus cientos de caballos de potencia o sus trescientos y pico kilómetros por hora de velocidad punta. A diario sí se podrá gozar de sus consumos de entre diez y veinte litros a los cien kilómetros recorridos, y anual o semestralmente el pago de seguros de decenas de miles de euros. Pero es que presumir de coche pocas veces resulta barato.

Según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) a EL CORREO GALLEGO, si en 2019 se registraron en la comunidad 22 nuevos automóviles dentro del top 10 correspondiente al segmento de los deportivos altos, en 2020 fueron 22, un 24,1 % menos. En España la caída fue mayor, del 38 %, al pasar de 846 a 525. El rey fue el Porsche 911, tanto estatal, con 208 matriculaciones, como gallego, con una docena. Hablamos de un coche con precios de partida en torno al cuarto de millón de euros.

A nivel general el podio lo completaron los 48 BMW 840 (están entre cien mil euros y el doble de esa cifra) y 46 Jaguar F-Type (unos 150.000 €), que en Galicia matricularon una unidad cada uno, un 75 % menos en el primero y la mitad en el segundo. En la comunidad también se matriculó un BMW M8 de 16 en total, pero ningún M850 de los 14 anotados en el resto.

De los 30 Bentley Continental entregados en España (un 35 % menos) uno fue para un gallego –como en 2019– al que no le importó desprenderse de 250.000 euros.

Reentrada. Pero las estrellas, con permiso de todos los superbólidos anteriores, fueron las que habían estado ausentes del mercado gallego. Se matricularon dos Ferrari, un espectacular modelo F8 Tributo cuyo coste se acerca al cuarto de millón de euros (en toda España se les colocó placa de matrícula a once), y un GTC4 Lusso, un cuatro plazas cuyo precio arranca en 317.000 €.

Pero la guinda se la lleva McLaren con el espectacular Senna por el que el afortunado propietario que lo conduzca por la red viaria gallega –si es que se atreve a sacarlo del garaje– tuvo que abonar al menos una cifra cercana al millón de euros, que por especificaciones puede crecer un 50 % más. De esta elitista empresa también se matriculó, un McL 720 S de 285.000 €.

Otros nombres propios registrados en Galicia fueron dos Maserati, un Levante y un Quattroporte, y también un Lamborghini Urus, de 232.715 euros. No faltó a la cita un Mercedes AMG GT cuyo precio parte de 139.450 €.