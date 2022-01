Galicia, moi preto da vía xudicial polos fondos de emprego e Feijóo aclara: "Non é un boicot"

A CORUÑA/VIGO. EP. Galicia está ás portas de acudir á vía xudicial despois de expirar o prazo dun mes dado no requirimento formulado ao Goberno central en relación á repartición dos fondos de emprego. Así o ratificou a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, na mesma xornada na que o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou que a Xunta participe "nun boicot contra a repartición dos fondos europeos". "O importante é mandar unha mensaxe de que os fondos non se poden repartir de forma discrecional", esgrimiu o presidente, en declaracións aos medios nun acto en Salvaterra do Miño, onde defendeu que "non se está paralizando ningún tipo de fondo europeo". "Isto son fondos (aos que se refire o requirimento autonómico) de políticas activas de emprego, que recibimos antes dos Next Generation e que seguiremos recibindo despois. Non se trata en ningún caso de boicotear a repartición de fondos europeos en España", defendeu.

"Do que se trata é de que os fondos en materia de emprego repártanse como nos últimos anos, cun criterio e non sacando convocatorias específicas que beneficien a comunidades específicas, mentres se detrae ese diñeiro do conxunto da convocatoria nacional", remarcou. Ao tempo, lamentou "que se tente trasladar a idea" de que "se están boicoteando fondos europeos". De feito, esgrimiu é que, "ao contrario", o que a Xunta pretende é que os fondos, "xa sexan europeos ou estatais, xestiónense con rigor, en concorrencia competitiva, e de acordo co sistema de financiamento das comunidades". Con todo, alertou de que "é a primeira vez" na que "unha parte dos fondos de políticas activas de emprego queda no Ministerio para que os xestione" a pesar de responder a "unha competencia autonómica". "Esa é a primeira irregularidade", advertiu.

A UE SERÁ "A QUE LEVANTE UNHA ACTA" SE HAI REPARTICIÓN DISCRECIONAL. A "segunda" irregularidade, segundo Feijóo, é que "se saca unha porción de diñeiro que non é importante desde o punto de vista cuantitativo, pero si moi importante como precedente, en beneficio de tres ou catro comunidades", mentres o resto de autonomías non poden "concorrer". Por iso, insistiu en que a Xunta optou por impulsar o requirimento previo á vía xurisdiccional, á espera de ver que responde ou se o fai o Executivo central. "Pero que quede claro que isto non ten nada que ver con boicotear a repartición de fondos europeos. O que se tenta é que, cando se repartan os fondos europeos, fágase cun criterio obxectivo. Se non, o que terá un problema coa UE será o Goberno central, porque a UE levantará unha acta sobre unha repartición incorrecta e discrecional dos fondos, cousa que non se pode facer", advertiu Feijóo.

"UNHA MARXE" ANTES DE FORMALIZAR O RECURSO. Previamente, nun acto na Coruña, a preguntas dos xornalistas, a conselleira de Emprego lembrou que o requirimento ao Goberno central presentouse o pasado 17 de decembro e que hoxe termina "o prazo dun mes" dado ao Executivo de Sánchez para que responda. Por iso, insistiu en que, se non reciben resposta ao mesmo, presentarían o recurso ante o Tribunal Supremo. Fontes do departamento autonómico consultadas por Europa Press reiteraron que en caso de non recibir resposta ou que o Goberno manteña o Real Decreto sobre os fondos nas condicións actuais presentarase o recurso, aínda que se dará unha "marxe" á espera de se hai contestación.