Galicia no dejará caer a la hostelería y activa otros 75 millones en ayudas

Galicia “no dejará caer al sector de la hostelería”, sin duda el más castigado por las restricciones para contener el coronavirus, y activa la segunda convocatoria del plan de rescate para estos profesionales que podrá empezar a solicitarse la próxima semana tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Se trata, tal y como recordó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de apoyos por importe de 75 millones de euros más fruto del “consenso” con los agentes sociales que van dirigidos a autónomos y microempresas, además del propio sector hostelero y otras actividades cerradas desde enero.

Entre las principales novedades con respecto a la primera convocatoria, según destacó el mandatario autonómico en rueda de prensa después de la reunión semanal de su Ejecutivo, en esta ocasión se tendrá en cuenta las necesidades de otras actividades obligadas a permanecer inactivas tal como gimnasios, salas de espectáculos o parques de ocio infantil.

Igualmente, el sistema de petición de ayudas será “más sencillo”, pues se pretende eliminar burocracia, por lo que una vez abierto el plazo de solicitud las primeras ayudas podrán llegar “en cuestión de días”. La cuantía superará a la del primer plan, del que la administración autonómica ya abonó 33.605 ayudas (de las 40.423 presentadas), por un total de 69 millones de euros.

El 60% benefició a la hostelería, que percibió 38,8 millones (19.990 solicitudes pagadas). El comercio, por su parte, recibió un total de 9 millones de euros y las agencias de viajes y operadores turísticos casi 1,2 millones, mientras que los 3,1 millones restantes fueron destinados a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

“Entre el primer y el segundo plan de rescate habremos movilizado más de 160 millones, el mayor plan de rescate de España”, valoró el líder del Ejecutivo gallego. “Y seguiremos apoyando a nuestros sectores más afectados”, ratificó, anuncian do el vicepresidente económico, Francisco Conde, y la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantendrán hoy un encuentro con las cuatro federaciones de comercio para la puesta en marcha de una estrategia de fomento del consumo en el comercio de proximidad.

De los 75 millones que componen el segundo plan de rescate, 30 serán dedicados a autónomos, otros 30 millones para microempresas, 12 para el sector de la hostelería afectado por cierres y, por último, tres millones irán a parar para negocios no relacionados con la hostelería.

Los autoónomos o microempresas interesados en optar al segundo rescate deberán presentar una caída en los ingresos del 45% respecto a 2019. De este baremo quedan excluidos los negocios de hostelería, que bastará con que hayan visto restringida su actividad total o parcialmente para acceder.

Ayudas compatibles y acumulativas. Las ayudas, en palabras del presidente, serán acumulativas y se repartirán en función de escalas graduales que atenderán al volumen de negocio, los trabajadores o las pérdidas respecto a la facturación previa a la pandemia.

A modo de ejemplos, explicó que un hostelero con pérdidas superiores al 70 por ciento y entre 21y 25 empleados podrá recibir hasta 15.700 euros acumulando las diferentes líneas. Un empresario autónomo con cinco trabajadores y una caída del negocio del 65%, podría recibir hasta 9.900 euros. Y una agencia de viajes con 4 personas en plantilla cuya caja haya bajado un 80% recibiría hasta 10.000 €.

Aclaró que los apoyos son por establecimiento y no por individuo, por lo que alguien con dos locales multiplica por dos. Si se suman estas nuevas ayudas a las del primer ‘rescate cada autónomo, micropyme o establecimiento hostelero podrá beneficiarse de un mínimo de 3.400 € y un máximo de 24.000.

Tras la sentencia en el País Vasco, que autoriza a bares y restaurantes a reabrir en los municipios de Euskadi que se encuentran en zona roja, Feijóo se mostró cauto sobre la posibilidad de levantar las restricciones, aunque admitió que la hostelería es el sector más sensible en cuanto a su apertura. “Vamos a hablar con la hostelería, a escuchar al comité clínico y a despejar algún escenario para las próximas semanas, pero no puedo confirmar esa información. No depende de mi ”.