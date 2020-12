“Galicia pide competir en igualdad de condiciones por los fondos de la UE”

A la electrointensiva o las intensivas en emisiones de CO2 las tenemos que ayudar a que se descarbonicen y que sean más competitivas desde el punto de vista energético incorporando también renovables. Ahí ya no es un tema del Next Generation, sino de ayudas específicas que vamos a habilitar.

Estamos pidiendo que no sean territoriales y que se deben objetivar. Los fondos deben servir para que la recuperación sea simétrica en todos los territorios de España. Se debe partir del peso industrial qué tienen en estos momentos; de la renta per cápita; introducir elementos como la dispersión poblacional y el reto demográfico, y por lo tanto el impacto en ámbitos como el rural.

No querría que quedase la idea de que los proyectos tractores son solo para las grandes empresas. No. Un proyecto tractor es aquel que tiene no solo la capacidad de generar empleo, sino también de tirar de la cadena de valor. que tiene hacia abajo una actividad que es donde entran las pequeñas y medianas empresas.

No hay nada oculto. Nosotros entendemos y defendemos que los proyectos se deben asignar en concurrencia competitiva, nos preocupa, como parece reflejar el borrador de Real Decreto del Gobierno, que se puedan hacer asignaciones de proyectos de forma bilateral. Sí es cierto que existen proyectos donde la propia iniciativa privada mantiene una cierta discreción mientras se conforma la inversión. Van a tener que competir con otras empresas e iniciativas, por lo que hay determinada información que sería complejo y contraproducente compartir. Hablo de prudencia y de ser muy respetuosos con información confidencial que estamos compartiendo con las empresas. Pero no hay ni oscurantismo ni una agenda paralela o oculta, sino una agenda de trabajo interna para poder madurar los proyectos y que puedan ser lo más competitivos posibles.

¿No temen en la consellería que el minifundismo empresarial gallego constituya un handicap?

En cuanto a las empresas en Galicia tenemos un tejido muy sólido. El hecho de que PSA vaya con todas la industria del automóvil precisamente para optar a estos fondos es una garantía para el propio sector de la automoción. Que Zendal, una empresa también muy sólida, ya cerrase acuerdos con Novamax para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus aporta valor. Las candidaturas que se pueden conformar en Galicia cuentan con un tejido empresarial lo suficientemente sólido para qué, bien individualmente o de forma colectiva, lleguen a buen puerto.

¿Volvemos al clásico mantra de que ningún proyecto viable, y ahora también, transformador, se quedará sin financiación?

Y que no se queden atrás, esa va a ser la clave. Va a ser muy importante el reglamento que establezca la Comisión Europea. Porque hay proyectos que hoy en día no son viables sin ayudas europeas. Por ejemplo, la semana pasada se publicó la manifestación por parte el Gobierno central para los proyectos en hidrógeno, que si no cuentan con las ayudas comunitarias no tienen viabilidad por sí mismos. El tema de la financiación va a ser muy importante para poder dinamizar determinadas inversiones. Pero la clave es que ningún proyecto viable en este contexto de transformación se quede atrás por falta de apoyos.

¿Y cómo evolucionó esa apuesta en el hidrógeno?

Cuando nosotros lanzamos el proyecto de la planta de hidrógeno de 50 megavatios (MW) con Reganosa en ese momento no había ningún otro en este ámbito. Hoy puede haber ya iniciativas trasladadas desde diferentes empresas en torno a los 150 o 200 MW. de hidrógeno. Es una magnífica noticia porque significa que hay una apuesta firme desde la iniciativa privada por el desarrollo de esta tecnología, pero nos obliga a gestionar las expectativas, a efectos de que los proyectos sean viables. Estamos actuando con mucha discreción para poder madurar los proyectos para que se puedan cumplir.

Eso en Galicia... ¿no habrá muchos más competidores por España adelante?

Todas las comunidades autónomas están identificando proyectos similares que van a tener que competir. El Gobierno abrió la mano al declarar esta tecnología de interés, pero será difícil que todas las plantas puedan entrar en los 1.500 millones de euros anunciados. Eso a priori, si entrarán todos, perfecto.

¿Y sobre la planta de viscosa, de fibras forestales para el textil?

Sobre la planta de fibras textiles no sabemos con exactitud, aunque me han comentado que puede haber otra iniciativa en alguna comunidad, por lo que no puedes hablar de la tecnología, que es un tema delicado dentro del proyecto.

Tenemos que conjugar un equilibrio entre la información que realmente estamos gestionando, que usamos para empujar las propuestas y que puedan captar los fondos, y alguna otra información con la que trabajamos y que estamos madurando, pero que no ha llegado el momento todavía de comunicarla formalmente.