Galicia pide una transición justa para 15.000 empleos

··· La vicepresidenta y el secretario xeral de Asime, Rebeca Acebrón y Enrique Mallón, mantuvieron ayer un encuentro con el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y la concelleira responsable de Industria, Ana Pena, para establecer un marco de colaboración que permita la atracción de nuevos proyectos hacia este municipio. González Formoso apuntó que están “nun momento crucial para o futuro da nosa vila no que é preciso aproveitar todos os recursos dispoñibles para promover a industrialización, tanto do municipio como da nosa comarca”, agradeciendo que Asime arrime el hombro por su peso diferencial y gran envergadura.

··· Mallón subrayó que “nos últimos anos asistimos a un progresivo debilitamento do noso tecido industrial. Agora é o momento de colaborar entre todos para atallar esta situación, facendo valer o enorme potencial desta zona e conseguindo que recaian nela fondos europeos, especialmente aqueles ligados á transición xusta. Desde Asime estamos poñendo en marcha varios proxectos tractores e presentaremos un volume relevante de proxectos nos próximos meses que perseguirán a transformación do sector do metal galego. Temos unha industria forte cun enorme know-how, temos que traballar para facela atractiva a investimentos e facilitar esas posibilidades”.

··· A través de esta colaboración, Asime establecerá canales de comunicación con las 600 empresas asociadas con las que cuenta en toda Galicia para mostrar las potencialidades del municipio, colaborará con el concello la puesta en marcha de planes de formación orientados a la generación de empleo, ofreciendo también la posibilidad de evaluar la repercusión de cualqueier proyecto industrial que se instalase en un futuro en el municipio.