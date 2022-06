Galicia posúe menos cultivos de todo tipo que España, excepto no referente a hortas

O aceite, o pan, os tomates, as patacas... Alimentos básicos para a alimentación humana duplicaron e, no caso do aceite, ate cuatriplicaron o seu prezo nos últimos meses. A inflación non perdoa e, agravada polas consecuencias da guerra de Ucraína e por unha pandemia da que aínda España non está recuperada, fai que a cesta da compra cada vez vaia a menos e os cidadáns renuncien a certos alimentos para adquirir outros.

Isto é algo que ocorre en todo o país, mais, en Galicia, unha comunidade verde mírese por onde se mire, con amplas fincas e cunha gran superficie agraria e forestal, chama a atención que teñamos que pagar os cartos que se piden agora por produtos que perfectamente poderían cultivarse na nosa terra. Como é isto? Pois a realidade é que o dano nolo fixemos nós mesmos e tamén as políticas do Goberno que durante anos desincentivaron o cultivo.

En concreto, nos 2000 incentivábase a plantación de especies como o eucalipto para poder darlle unha utilidade ás fincas que non servían para outro tipo de plantacións. A cousa é que perante o ‘carameliño’ foron moitos os agricultores que viron máis rendible (aínda que equivocadamente) a plantación destas árbores que seguir producindo hortalizas ou froitos. E, a curto prazo, si viron beneficios económicos, mais, ao longo, poderían ter conseguido máis cos cultivos autóctonos.

Sexa como for, o gran problema parte de que, adicando a superficie ao cultivo de eucaliptos, perdeuse todo o demáis, todas aquelas plantacións que servirían, nestos momentos de crise, para o autoconsumo e para facer fronte como ‘illa alimentaria’ á inflación de prezos do resto de España. Nunca un territorio tan apto estivo tan desaproveitado.

Aproveitando a análise que fai o economista e experto na materia Marcelino Fernández no artigo ‘Eucaliptos, falacias e economía de proximidade’, publicado esta semana na revista Cerna, editada por Adega, repasamos cada unha das categorías de cultivo que Galicia perdeu. Comezando por destacar que, a día de hoxe, a superficie de terra cultivada sobre a total únicamente é do 3,9 %, fronte ao 25,5 % (a cuarta parte) que lle adica de media España. Só en tubérculos e hortas familiares a comunidade galega sae gañando.

Os cereais gran, cun precio agora dispado pola loita no ‘graneiro de Europa’, como se lle denomina a Ucraína, é algo que en Galicia apenas se cultiva: só o 1,09 % da superficie agraria se adica a iso. España multiplica por dez esa porcentaxe, ata o 11,98 %. E, por ir máis a exemplos concretos, o experto asegura que a superficie adicada ao trigo é do 4 % en España, mentras que é de só o 0,5 % en Galicia. E as cifras son semellantes na cebada, no centeo ou na avea. No millo redúcese algo a diferenza.

É porque non hai boas condicións para elo? O certo é que non. Fernández Mallo afirma que trigo, millo, avea ou centeo poderían multiplicar as veces que quixesen a súa producción sen máis que dispór de terras para elo, sen necesidade de facer nada nin de rego. De maneira que Galicia podería ser autosuficiente en cereal e non depender das importacións de Castela e León, Andalucía ou Aragón. Para a cebada, por contra, si habería que correxir a acidez do solo.

No que respecta ás leguminosas, quitando algún exemplo aillado, Galicia non produce nada. E podería, segundo Fernández Mallo, producir en boas condicións xudías, fabas, fabóns, chícharos, colza e incluso a solla, en zonas de interior e con rego.

Nunha situación non moito mellor están as hortalizas, algo que aínda para moitos se vincula indivisiblemente ao campo galego. E a verdade é que só o 0,09 % da superficie agraria galega se adica a elas, fronte ao 0,46 % da de España (multiplicando por cinco o valor de Galicia). Máis pormenorizadamente, só se cultiva grelo, col e acelga en cantidades por riba do que correspondería en equivalente á producción española.

Cando tamén poderían cultivarse moi ben tomates, pementos, cebolas, leituga, porro, calabacín ou cenoura, das que se produce moi pouco. E cogombro, brócoli, allo, berenxena, alcachofa, cabaza, espinaca, remolacha ou espárrago, das que non se produce apenas nada. Todas esas verduras que comemos chegan agora de Castela e León, Navarra, Murcia e Andalucía.

No apartado de froitas e froitos secos, o kiwi é a única excepción que marca o camiño do que é posible lograr no futuro. Galicia podería aumentar a producción de cultivos nos que ten unha presenza relevante, como é o caso das maceiras, figueiras, castiñeiros e nogais, e pode, especialmente, incrementar de forma notoria a plantación de pereiras, cerdeiras, ciroleiras, limoeiros, pexegueiros, abeleiras e amendoeiros, amén de explotar tamén amorodos e os chamados froitos vermellos con altas posibilidades de éxito. E outras especies como aguacates ou pistachos poderían darse en zonas interiores.

Sobre o viñedo, pese ás fortalezas das denominacións de orixe galegas, o certo é que Galicia non produce tanto como o conxunto de España: un 0,85 % fronte a un 1,91 %. Aínda así, o sector do viño galego presenta unha boa evolución nos últimos anos, sobre todo co desenvolvemento das Denominacións de Orixe, e co traballo de I+D que levan a cabo as cooperativas e empresas do sector para poder competir no mercado, non só na variante branca, senón na tinta.