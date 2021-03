Galicia presenta 354 proyectos a los fondos Next Generation, con una inversión de 20.000 millones

Más preguntas de los periodistas. En relación a los fondos Next Generation, Feijóo aseguró que la Xunta dará toda la información en relación a los proyectos. Sobre la incorporación de Toni Cantó como independiente en las listas de Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones que se celebrarán en Madrid derivó cualquier valoración a la candidata popular en esos comicios, a la que deseó "la misma suerte" que tuvo el PPdeG en Galicia. Sobre los test en los aeropuertos, subrayó que Galicia reclamó "en varias ocasiones" al Gobierno que realice pruebas en sus infraestructuras a todas las personas que entran y salen de España. "Llevamos desde el 6 de marzo intentando hacer test e los aeropuertos gallegos", indicó, planteando una prueba piloto en Alvedro. "Que el Miniserio de Sanidad no sea capaz de hacer test en los aeropuestos y las estaciones de ferrocarril acredita la diligencia en la gestión de la pandemia del Gobierno central", criticó el presidente. "Si el Gobierno no puede que nos deje hacerlo", afirmó Feijóo, apuntando la intención de la Xunta de comenzar con esta tarea antes de que empiece la semana Santa