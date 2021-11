Galicia pulveriza récords en sus compras a China pese al crac global del comercio

“Estamos en una situación sin precedentes de desabastecimiento global y llevamos un año arrastrándola”, advierte Cristian Castillo, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Una situación que afecta a todo el globo, aunque Galicia, al menos hasta el pasado agosto, reflejaba un comportamiento de su comercio exterior alcista, en niveles récord, donde destacaba sus relaciones con China, el coloso asiático donde nació la pandemia y que ahora protagoniza buena parte del actual crac comercial mundial.

El experto en logística atribuye la crisis a tres grandes motivos, el primero, el cuello de botella de la producción pospandemia: “El efecto de la Covid-19 supuso un parón para la industria y su producción, y ahora que se ha reavivado la economía, las fábricas no son capaces de reactivar su fabricación en el mismo grado en el que lo hace la demanda, y por ello no hay stock”, explica Castillo.

Por otro lado está la escasez de contenedores. “Durante la pandemia, muchos de los contenedores que llegaron a Europa desde Asia no se devolvieron en su momento, con lo cual, en estos momentos, cuando intentamos reactivar los envíos, nos encontramos que no hay contenedores vacíos para esa demanda o que se encuentran en puertos ubicados en Europa o América donde no se hacen esas expediciones”, detalla este docente vinculado a la Universitat Oberta de Catalunya. Reconoce que el precio de estos cubículos para el transporte se ha multiplicado por diez, pasando de 2.000 dólares a 20.000, tal y como señalaron ya a EL CORREO GALLEGO desde la patronal pontevedresa o el Clúster da Función Loxística.

Como tercer gran factor, Cristian Castillo menciona la estrategia geopolítica del gigante más allá de la Gran Muralla. “China ha acaparado materias primas, como plásticos, maderas o semiconductores, para asegurarse su propio abastecimiento, y esto está provocando que otros países tengan problemas para que esta materia prima les llegue”, explica el experto. Así que la demanda china está ahogando la del resto del planeta, incluidas las necesidades de las empresas gallegas.

A pesar de todo este contexto nada favorable, los datos más recientes del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) certifican que Galicia, por un lado, está recuperando parte de las ventas perdidas con el coloso asiático, al tiempo que ha disparado en los nueve primeros meses del año sus compras a China a máximos históricos. Así, las importaciones de bienes desde allí rozaron hasta el cierre del pasado septiembre los 929,6 millones de euros, valor un 11% superior a las de los nueve meses iniciales del año pasado, con 837,6 millones. El pasado ejercicio hubo adquisiciones récord a China con cerca de 1.200 millones de euros, un nivel que se podría superar con creces cuando culmine el presente.

En cuanto a las ventas gallegas, el CEO de la plataforma para exportaciones Entrii, Rodrigo Fabeiro, sostiene que “si analizamos los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones de Galicia a China cayeron en 2020 frente a las de 2019 en torno a un 26 %”, a pesar de que los 166 millones acumulados en los nueve primeros meses representan haber recuperado un 20,7 % frente a los 137,4 millones que se totalizaron hace un año. El caso es que “si comparamos los datos de este 2021 hasta septiembre con los del mismo período de 2019, que es prepandemia, supone aún una caída del 15 %”. Entonces se superaron 195 millones hasta el octavo mes, para culminar el ejercicio sobre los 252, el mejor para las empresas gallegas en aquel país de la historia.

“Esto implica un proceso de recuperación y crecimiento del sector y espero que pronto se puedan superar las cifras anteriores a la pandemia del Covid”, apunta Fabeiro, quien reconoce que “ésto dependerá de cómo las empresas sean capaces de adaptarse a la nueva situación global y cómo apliquen la digitalización a sus procesos internos y de internacionalización”.

El pasado mes de septiembre la patronal gallega publicaba el Informe sobre la relación comercial Galicia-China, que explora las oportunidades de internacionalización y que observa “cómo en los últimos años se ha incrementado de forma constante el volumen de importaciones chinas por parte de Galicia”. También aprecian la “tendencia en el tejido empresarial gallego” de aumentar las ventas al destino asiático, “aumentando así la tasa de cobertura, que sigue siendo deficitaria”, a pesar de la disminución en las exportaciones de 2020 por la pandemia.

Analizando el comercio bilateral destacan dentro de las importaciones con origen China, donde destacan el “gran aumento que han tenido las compras de aparatos y material eléctricos”. Por sectores, conservas de carne o pescado, máquinas y aparatos mecánicos, sector pesquero y las prendas de vestir experimentaron el mayor crecimiento en términos absolutos en las partidas.

Las exportaciones gallegas hacia China se centran en 77,5 % en las provincias de A Coruña y Pontevedra, con Lugo y Ourense muy en segundo plano. Han crecido especialmente las ventas de la industria pesquera gallega, y de productos lácteos y huevos. También destaca la moda como uno de los pilares de la exportación de Galicia a China, pues las prendas de vestir de punto y no de punto suman la mayor cuantía.