Galicia quiere cuanto antes el pacto por Ferrol y con un compromiso económico

El Ejecutivo autonómico está dispuesto a echar el resto para revertir la decadencia en la que Ferrol y comarca llevan sumidas durante décadas y apremia al Gobierno central, la Diputación de A Coruña y los concellos de la zona a unirse en un Pacto de Estado que anima a cerrar cuanto antes y que además incluya un compromiso económico.

"Habrá un compromiso por parte de la Xunta y pediremos ese mismo compromiso presupuestario al resto de administraciones", resumió el vicepresidente económico Francisco Conde. “Confiamos en que podremos dar una respuesta para que la comarca pueda salir fortalecida de esta crisis”, recalcó, tras garantizar que las medidas tendrán una memoria económica que se ajustará a una dimensión temporal de cuatro años.

El también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación acompañó este viernes al presidente Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello, que evaluó un documento de ocho puntos con propuestas para resolver “los problemas laborales, económicos y demográficos” de la zona.

Una hoja de ruta, abierta todavía a más aportaciones, que la semana que viene remitirán a La Moncloa, la institución provincial y los alcaldes de Ferrolterra, Eume y Ortegal, confiando en que una vez recibida todos ellos detallen la aportación que quieran hacer. “Todas las partes deben colaborar y trabajar unidas para que la comarca salga fortalecida", dijeron.

“El objetivo del pacto de estado no se basa solo en las diferentes medidas propuestas, sino en que cada administración pueda concretar desde el punto de vista presupuestario sus compromisos para permitir que se puedan desarrollar”, señaló Conde, apelando a concretar cuanto antes para aprovechar los fondos Next Generation e insistiendo en el compromiso de Galicia con una transición energética “justa y ordenada”.

Recuperar empresas, crear un polo energético o mejora de infraestructuras. Entre los ochos puntos esgrimidos durante la reunión, la Xunta apuesta por recuperar las empresas y los empleos en la comarca, con financiación y ayudas directas por parte de las administraciones para mantener su actividad.

Además, también quiere reforzar la actividad de actividades tractoras en la comarca, como Navantia, con la construcción de un Buque de Acción Marítima (BAM) que garantice la carga de trabajo en el astillero hasta el inicio de construcción de las fragatas F-110; la construcción de un dique cubierto y la apuesta por una centra de biocombustible en As Pontes. Esta central formaría parte de un polo energético, con el uso del Gas Natural Licuado en Mugardos, o iniciativas sobre hidrógeno verde, así como una apuesta por la eólica marina.

La mejora de las infraestructuras, de las comunicaciones y de los servicios sociales también forman parte de las propuestas del documento elaborado por el Gobierno gallego, tras haber escuchado ya a sindicatos, empresarios y otros agentes de la zona.

Feijóo, por su parte, destacó que ya le avanzó algunas de estas propuestas a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño durante su último encuentro e insistió en que algunos de los problemas de la comarca se “agravaron por una serie de decisiones de desmantelamiento industrial” adoptadas por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.

Sociedad para los fondos Next Generation. Por otra parte, sobre las críticas suscitadas a raíz de la foto del consejo de administración de la sociedad público-privada creada para impulsar proyectos gallegos que aspiran a optar a los fondos europeos Next Generation, en la que no figuraba ninguna mujer, el titular de la Xunta apeló, a preguntas de los periodistas tras su intervención a “esperar” a que sus órganos de dirección sean “definitivos”. De hecho, Núñez Feijóo aseguró poder “confirmar” que hay mujeres pendientes de la autorización “del organismo al que pertenecen” para poder integrarse.