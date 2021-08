Galicia se aleja de la ola de calor aunque con altas temperaturas

Como todo buen verano que se precie, en este no podía faltar una ola de calor, un episodio en el que las temperaturas son más altas de lo habitual y se mantienen varias jornadas, como la que afecta a la gran parte de la península Ibérica. Sin embargo, y también para no ser la excepción, Galicia y todo el Cantábrico se alejarán de ese calor asfixiante, librándose de la ola aunque no de que los termómetros suban hasta temperaturas altas.

Así, frente a los más de 45 grados que se esperan en el valle del Guadalquivir, y los más de 40 en casi todo el resto de la península, a lo que se unen las noches tropicales, en las que los termómetros no bajarán de los 25 haciendo casi imposible dormir, Galicia se convertirá en un oasis.

seco y soleado Según indica Meteogalicia, el tiempo seco y soleado será la tónica habitual de toda esta semana y, si las previsiones no cambian, de la próxima. Los expertos no esperan cambios significativos con respecto a la jornada de ayer, martes, ya que Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones y de vientos del norte.

Así, los cielos estarán despejados en la mitad sur de la comunidad. En la mitad norte empezará el día con nubes bajas que irán desapareciendo con el avance de la jornada, quedando algún intervalo de nubes bajas en el litoral norte. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará flojo de componente norte, del noroeste moderado en las Rías Baixas por la tarde.

El jueves, sin embargo, podría haber algún cambio ya que se acercará un frente de bajas presiones poco activo, que dejará nubes a primera hora. Después, despejará y lucirá el sol. La jornada del viernes será muy parecida, con nieblas y nubes por la mañana en el norte gallego pero con el avance del día incluso subirán las temperaturas. Este día, la ciudad de Ourense rozará los 40 grados, mientras el resto superarán los 30 excepto A Coruña, donde los termómetros marcarán más de 25 ºC en las horas centrales del día.

El fin de semana y los festivos del 15 y 16 de agosto, celebrados en muchas localidades gallegas, seguirán bajo la influencia del anticiclón que, como indican las previsiones de Meteogalicia, afectará a la comunidad al menos hasta la mitad de la semana próxima.