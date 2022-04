Galicia superó el 80% de ocupación media en la primera Semana Santa post pandemia

La primera Semana Santa sin restricciones después de dos años de pandemia llega a su fin con una ocupación hotelera media superior al 80% que preveía en un primer momento, como máximo, el sector turístico gallego. Las reservas de última hora para los días festivos y el buen tiempo meteorológico, especialmente a partir del jueves, animaron a los viajeros que escogieron Galicia como destino y permitieron que ¡el sector cerrase la Semana Santa con una ocupación media por encima de las previsiones establecidas en buena parte de los destinos turísticos, por encima del 80%. En el caso de destinos turísticos como Santiago, Ferrol, Ourense, la Mariña lucense o la Ribeira Sacra la ocupación fue incluso mayor, situándose entre el 90% y el 100% en algunos casos.

Concluido el periodo festivo, desde el Gobierno gallego se ha puesto en valor el gran trabajo desempeñado por el sector turístico y la elección del viajero, mayoritariamente de origen nacional y de proximidad, que supo ver en Galicia el destino ideal para este periodo vacacional. Todo indica que el Camino de Santiago en el marco de la celebración de este Xacobeo 21-22 jugó un papel fundamental en este buen comportamiento de los datos de turismo, alcanzando una media de más de 2.000 peregrinos diarios durante los días festivos, lo que se tradujo en la llegada de más de 6.700 peregrinos entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua.

OCUPACIÓN POR PROVINCIAS. Por provincias y territorios, destacó el buen comportamiento de la provincia de A Coruña, donde Santiago y A Coruña cumplieron expectativas de ocupación, situadas alrededor del 80%. En Ferrol se llegó al 90% durante los días grandes mientras que en la Costa da Morte la ocupación fue alrededor del 60%.

En la provincia de Pontevedra, Sanxenxo también marcó una media de ocupación del 80% de sus plazas hoteleras, que incluso rondó el 90% en sus hoteles de más categoría. En Vigo la ocupación se quedó alrededor del 70% mientras que en la provincia de Lugo fue la Mariña lucense la que alcanzó las mejores cifras de ocupación, con un 75%, junto a la Ribeira Sacra en la que la ocupación estuvo alrededor del 80%, con cifras incluso superiores en los establecimientos de turismo rural.

Finalmente la provincia de Ourense no se quedó atrás, marcando una ocupación de jueves a domingo de alrededor del 80%. En términos generales es necesario destacar que los establecimientos turísticos con mayor categoría y los rurales fueron los que marcaron los mejores resultados de ocupación en la que fue la primera Semana Santa sin apenas restricciones y en la que los viajeros mostraron no solo ganas de viajar si no que también se decantaron por destinos turísticos de calidad y seguros como es la comunidad gallega.