Galicia ten 35 parroquias de alto risco de incendio: saen catro da lista, pero entran outras catro

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Galicia conta con 35 parroquias de alto risco de incendio en 2022 --en máis dunha vintena de municipios--, o que supón a mesma cifra que en 2021, aínda que hai cambios ao saír catro da lista e entrar outras catro. Así figura no plan de loita contra o lume de Galicia (Pladiga) deste ano, texto provisional ao que tivo acceso Europa Press e que será aprobado no Consello da Xunta deste xoves, 2 de xuño. Un ano máis, a provincia Ourense acumula a maioría das parroquias con máis risco de incendio, cun total de 27. A máis distancia atópanse: A Coruña (5), Pontevedra (2) e Lugo (1). As parroquias de alto risco de incendio (PAAI) son aquelas que acumulan unha media anual de sete lumes ou máis no último lustro, do mesmo xeito que as que sufrisen dous incendios ou máis superiores ás 200 hectáreas nos últimos 10 anos. Hai 17 casos que cumpren o primeiro criterio, 15 no segundo criterio e outras tres con ambos os supostos. De tal forma, desta listaxe saen en 2022 as parroquias de: Ribasieira (municipio de Porto do Son), Covas (Cea), Soutipedre (Manzaneda) e A Ponte (A Veiga). En cambio, as catro que pasan a incluírse son as de: Meiraos (Folgoso do Courel), A Gudiña (A Gudiña), O Pereiro (A Mezquita) e Calvos (Calvos de Randín).

A GUDIÑA, NA CABEZA. O municipio ourensán da Gudiña é o único que acumula catro parroquias de alto risco de incendios (O Tameirón, A Gudiña, Parada da Serra, Pentes). Séguelle Vilariño de Conso, con tres (Chaguazoso, Castiñeira, Sabuguido). Hai catro parroquias que suman medio centenar de lumes ou máis no último lustro. Lidera O Pereiro (A Mezquita), con 78 incendios. Despois están Castro de Escuadro (Maceda), con 52; O Tameirón (A Gudiña), con 52; e Carballo (Carballo), con 50. As parroquias que acumulan maior superficie arrasada na última década son: San Paio de Araúxo (Lobios), con 3.875 hectáreas; Río Caldo (Lobios), con 2.900; O Pindo (Carnota), con 2.256; e Montes (Cualedro), 1.957 hectáreas.

LISTAXE COMPLETA DE MUNICIPIOS. De tal forma, a lista de municipios con parroquias incendiarias é a seguinte. Cinco na Coruña, cunha cada un, Carballo, Boiro, Lousame, Ribeira e Carnota. Dous en Pontevedra, tamén cunha en cada concello, Dozón e Salceda de Caselas. O único concello de Lugo é Folgoso do Courel. No tocante a Ourense, son os seguintes municipios: Maceda, Ourense, Chandrexa de Queixa (2), Manzaneda (2), Cualedro (2), A Gudiña (4), Laza, A Mezquita (2), Oímbra, Vilariño de Conso (3), Calvos de Randín (2), Lobeira, Lobios (2), Muíños, Rairiz de Veiga e Vilar de Barrio.