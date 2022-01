Galicia tiene un déficit de más de 14.000 plazas en residencias de mayores

··· “Se quere pasar esta etapa da súa vida na casa (a opción maioritaria entre os nosos maiores cando teñen esa posibilidade), conta co SAF, no que Galicia é líder a nivel nacional, as casas do maior, o Xantar na casa ou a teleasistencia. Se necesita ou desexa a atención especializada dunha residencia, por suposto, Galicia tamén fai o necesario para estender este servizo que cada ano continúa mellorando a oferta, tanto en cantidade como en calidade”, comunicó Política Social a EL CORREO este lunes al ser preguntado sobre el informe. Según la Xunta desde 2009 la comunidad duplicó el número de plazas financiadas con fondos públicos hasta llegar a las 13.000. Como ya informara la consellería se crearán este año 315 plazas residenciales de mayores.