Galicia vio crecer los accidentes laborales en el estado de alarma

··· Los gestores administrativos de Galicia manifestaron su “gran preocupación” por la prórroga de los ERTE covid-19. A menos de una semana de que se apruebe, sus casi 600 despachos colegiados esperan “temerosos” las nuevas indicaciones del Gobierno central sobre la situación en la que van a quedar empresas y trabajadores afectados por estos expedientes. Tras “siete meses de incertidumbre, trabajo incesante y cansancio provocado por la avalancha de trámites”, reclaman al Gobierno que la nueva regulación sea clara, precisa y ofrezca seguridad jurídica.

··· Desde el Colegio de Gestores Administrativo de Galicia señalan que la falta de rigor de las normas dictadas por el Ejecutivo ha creado gran incertidumbre entre sus profesionales, que se ven obligados a tramitar los Ertes Covid-19 sin indicaciones claras y sin respuesta de la Administración a las numerosas dudas que surgen durante el proceso. En este sentido, recuerdan que las plataformas telemáticas no solo no funcionan bien, sino que el personal que las atiende está ausente o no da soluciones precisas.

··· Asimismo lamentan que, durante estos últimos meses, los despachos colegiados se hayan visto obligados a interpretar las normas, una responsabilidad que no corresponde a su colectivo, por lo que reclaman un marco normativo claro y flexible. También exigen celeridad y eficacia a la hora de resolver todos los expedientes, para evitar los numerosos errores que se están cometiendo actualmente.