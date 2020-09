Galicia ya se sitúa como la segunda comunidad que más rápido paga sus facturas

Santiago. Galicia ha cerrado el primer semestre del año situándose como la segunda comunidad autónoma que más rápido paga sus facturas. Sólo va por delante Murcia, en este ranquin. Según datos aportados por la Consellería de Facenda, el período medio de pago fue de 13,2 días frente a la media estatal de 32,8 días. Además, la deuda comercial de la administración gallega también es la segunda más baja de España al posicionarse en un 0,13%.

Se trata de datos oficiales actualizados en el mes de junio. Según destaca la Consellería de Facenda, “o período medio de pago de Galicia é case 20 días inferior ao do conxunto das comunidades autónomas, e está por debaixo do límite de 30 días que establece a normativa estatal”. En cuanto a la deuda comercial, “a ratio débeda/PIB situouse ao peche do primeiro semestre no 0,13%, por debaixo da media das administracións autonómicas que foi do 0,36%”.

La deuda comercial del conjunto de las comunidades autónomas es de 4.023,2 millones de euros. Y de esta cifra, 75,7 millones corresponden a Galicia: el 1,9% del total. Según la Xunta de Galicia, “os datos do Ministerio de Facenda volven ratificar que continuamos neste 2020 entre as comunidades que mellor atenden aos seus provedores, axilizando os pagos e evitando problemas de liquidez ás empresas que prestan servizo á administración galega”.

En el período medio de pago de facturas a proveedores, Murcia tarda 10,05 días de media. Le sigue Galicia con los citados 13,23 días. Y en tercera posición aparece Canarias con 14,32 días. El ranquin de las cinco comunidades menos morosas de España se completa con Andalucía con 18,05 y Pais Vasco con 19,53 (con la particularidad de que tiene régimen foral).

¿Cuáles son las comunidades autónomas más morosas de España? Encabeza la lista Baleares con 48,22 días, seguida de Cataluña con 46,05. Y en tercera posición de las administraciones autonómicas que tardan más en pagar las facturas aparece Cantabria con 39,48 días.

Y en el medio de la tablas, se encuentran Aragón con 38,04 días, Valencia con 37,88 días, Castilla y León con 31,49, Extremadura con 31,2 días, Madrid con 29,36, Navarra con 27,84, Castilla-La Mancha con 26,57 y Asturias con 25,02. Los datos anteriores corresponden al cálculo de diciembre, cuando se hizo balance del segundo semestre de 2019. Entonces, Galicia ya ocupaba la segunda posición de las comunidades más al día con sus empresas contratadas. Tardaba en pagar 22,16 días, nueve días más que en el plazo actual. Por encima quedaba País Vasco con 19,29. En tercera posición figuraba entonces Navarra con 23,63 días y Canarias con 24,88. El mayor avance se ha dado en la comunidad murciana. redacción