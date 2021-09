Gallegos en La Palma ven una erupción que “arrasa con todo” entre inquietud

La Palma. “Las imágenes de noche son impresionantes, como si fueran serpientes de kilómetros” de lava, como “cuando ves un incendio hacia arriba” pero “hacia todos los lados”. “Es un espectáculo” el impactante panorama que deja la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Con esas palabras define Miguel Cid las instantáneas que, entre cráteres y estallidos, ilustran La Palma. El gallego, originario de Vilar de Barrio aunque residente en la isla desde hace 30 años, resaltó este lunes que “todo está bajo control” si bien el peligro del magma es patente.

“El plan de emergencia la verdad es que ha funcionado genial”, indicó en una entrevista a Radio Galega. “Por lo que nos cuentan no hay ninguna desgracia humana”, destacó acto seguido, añadiendo que las autoridades les aconsejan ahora no aproximarse al infierno insular.

“Lo que nos dicen es que intentemos no acercarnos allí por el espectáculo... Que tenemos que seguir la vida, normal... Y que tenemos que tener paciencia porque no saben a ciencia cierta cuánto puede durar”, matizó el ourensano además.

Según lo que se habla allí, la erupción no sería tan crítica como otras que han acontecido anteriormente, pues si bien genera “unas fisuras que cada vez van produciendo bocas más grandes” también es cierto que las mismas no están emitiendo “muchas cosas peligrosas”.

“Si es verdad que cada vez la ceniza va cogiendo mucha más altura”, señaló Cid no obstante, destacando que el cielo está embadurnado de esta sustancia. Todo ello, explicó, forma parte de un fenómeno “inimaginable”, una sorpresa totalmente “increíble”. “Nunca pensé vivir algo así desde luego”, afirmó.

Pese a no estar siendo un volcán muy agresivo, el gallego puntualizó que no hay que restarle importancia porque lógicamente están viviendo “la inquietud” de las personas que están viendo como la lava va destruyendo sus hogares. “Arrasa con todo”, subrayó, aseverando que “todo lo que coge” lo deja “como si no hubiese nunca nada”.

El ourensano, que trabaja en La Palma como entrenador de fútbol de un equipo femenino, comentó además que tienen cuatro jugadoras que viven en las inmediaciones afectadas y por un grupo de Whats App envían unas “imágenes impresionantes” . Panorámicas que pudo comprobar el domingo, cuando se acercó a la cima de la montaña.

“Afortunadamente hasta ahora están muy bien y a ninguna le tocó que la lava le llevara propiedades ni cosas materiales propias, pero bueno, puede pasar, porque hay algunas que tienen las casas por la zona donde puede pasar la lava”, reconoció Cid sobre su actual situación.

HAY “TRANQUILIDAD”. Otro de los gallegos que vive desde cerca la erupción del volcán de Cumbre Vieja es Juan Salvador, agente de medioambiente en la isla, donde lleva 40 años residiendo. Natal de A Coruña, manifiesta que ahora mismo hay bastante tranquilidad: “La población se está comportando y la lava evoluciona como tiene que evolucionar, como esto es cuesta abajo pues allá va, rumbo al mar”.

Incidiendo en las características de esta erupción, de tipo estromboliano, indicó, también este lunes en una entrevista de Radio Galega recogida por este periódico, que esta se parece a las conocidas hawaianas. Ambas “son poco peligrosas en el sentido de que no son como una bomba atómica”, resaltó, detallando que fundamentalmente echan ceniza y un poco de lava incandescente que baja con lentitud.

Estos volcanes, continuó, son los que “solemos tener en Canarias”. “No son volcanes peligrosos y no lo están siendo”, reiteró el especialista, recordando consecuentemente el registrado en 1971 y apuntando que fue muchísimo peor la riada de los años 50 que destrozó a su paso la zona de San Antonio. Entonces “corrió muchísima agua por los barrancos de forma insospechada”, apuntó, indicando que la misma “se llevó personas”. “Aquello sí que fue terrible”, sentenció, declarando que “hizo más daño que el volcán”.

“Aquí hay una cierta costumbre de ver de vez en cuando alguna catástrofe pero los volcanes son los menos complicados”, dijo asimismo, aun haciendo referencia a que no hay que olvidar a la gente que está perdiendo sus casas. Y dentro de su trabajo como agente medioambiental, manifestó que están “pendientes” de si la lava que cayó sobre los pinos deriva en algún fuego.

“De momento estamos teniendo suerte porque no hay viento, los pinos están muy separados, y está lloviendo, porque si derivara en un incendio ya era la guinda a la historia esta después del que tuvimos el mes pasado”, concluyó. v. pardo