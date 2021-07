García Comesaña advirte: “A desescalada está en perigo”

O doutor Pedro Rascado, da UCI da área sanitaria de Santiago, chama a atención polo aumento da incidencia e o feito de que agora o maior número de casos sexa entre a xente nova. Incide en que esta xente "tamén pode ter complicacións graves, ingresando en hospitais, e ingresando en UCI precisando de ventilación mecánica". Advirte tamén das complicacións crónicas do COVID. Reitera que, malia ás vacinas, "non hai risco cero", polo que non se pode minimizar a situación actual. É preciso, di, "seguir sendo prudentes". Pide que a xente que sexa chamada aos cribados acuda a eles, porque controlar de xeito precoz tódolos casos permitirá controlar a transmisión do COVID. O doutor apela unha vez máis á responsabilidade individual para atallar a situación. Cre que sairemos desta situación nuns meses con vacinas e prudencia. Sen as dúas, non será posible.