García Comesaña califica de “medida pionera” la cobertura de plazas vacantes de médicos por parte de la Xunta

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha calificado de “medida pionera” la iniciativa de la Xunta para cubrir las plazas vacantes de especialistas en Atención Primaria. “Vamos a seguir trabajando para que en 2023, tanto en Atención Primaria como en los centros comarcales esta falta de médicos se pueda compensar”, ha precisado, “con plazas más atractivas desde el punto de vista laboral, ofreciendo plazas en propiedad y con el concurso de méritos”.

Tras reunirse en Pontevedra con alcaldes y portavoces locales del PP para detallar el proceso de adjudicación de estas plazas, García Comesaña ha señalado que 35 facultativos en la provincia de Pontevedra escogen plazas “de difícil cobertura”. En un primer turno, ha explicado el conselleiro, se han adjudicado 90 de las 106 plazas para Galicia, que se completarán con la convocatoria de un segundo turno en los próximos días.

En la provincia de Pontevedra, según Julio García Comesaña, habrá 40 plazas que estaban sin cubrir y contarán con un médico de Atención Primaria que hará dos guardias al mes en los Puntos de Atención Continuada correpondientes. Así, serán cuatro plazas en el centro de salud de San Roque, en Vilagarcía; tres en el centro de salud Virgen Peregrina de Pontevedra, en Ponteareas, Moaña y Cambados; dos en Marín y O Rosal; y un médico en localidades como A Guardia, Baltar, O Grove o Val Miñor.

SANXENXO

El titular de Sanidade se ha referido al caso concreto de Sanxenxo, haciendo una valoración “positiva” de la iniciativa del Gobierno local de ofrecer alojamiento gratuito a cuatro médicos para atender los centros de Baltar y Vilalonga durante la época estival.

El conselleiro ha asegurado que “la atención fue mejor”, por lo que no solo la ha agradecido, sino que ha añadido que “cualquier medida que haga tener disponibles más médicos para cubrir bajas, será bienvenida por parte de la Consellería”.

García Comesaña se ha comprometido a seguir trabajando “para conseguir más medidas para Atención Primaria” y a estar “al lado de los pacientes”, argumentando que “no es un problema de número de pacientes por médico”, sino de falta de facultativos “para sustituir cuando uno se jubila o está de baja”.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Además, ha acusado a los grupos parlamentarios del PSOE y del BNG de que “siempre que tuvieron opción de votar sobre este método, votaron en contra”, tanto en el Parlamento como en las mociones municipales, por lo que “todo este proceso se hizo con la absoluta oposición” de ambos partidos, ha criticado. También ha reprochado que socialistas y nacionalistas anuncien “que van a votar en contra” a la iniciativa del PPdeG en el Parlamento para extender esta medida al próximo año.

“No es un error, sino una estrategia clara de oponerse y hacer lo posible para que la Xunta no tome medidas que están en su marco de competencias”, ha denunciado. Julio García Comesaña les ha achacado que organicen “concentraciones y pancartas” cuando los vecinos “protestan porque no tienen médico porque no los hay disponibles” y, sin embargo, “cuando hay que votar medidas no se entiende que no tengan respaldo” por parte de ambos partidos.

García Comesaña ha acusado al Gobierno Central de que “no está haciendo nada” para dotar a la sanidad pública de más plazas, instando al grupo parlamentario del PSdeG-PSOE a que “transmita” esa necesidad.

CRÍTICAS DEL PP A SÁNCHEZ

En este sentido, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha coincidido con el conselleiro de Sanidade en que el Gobierno de España “no hace lo que tiene que hacer” y se ha dirigido al presidente Pedro Sánchez y al Ministerio de Sanidad para que “estén con Galicia y dejen de estar en Galicia solo para criticar”.

Prado ha reiterado que la situación “compleja” por la falta de médicos es una “prioridad” para el PPdeG y la Xunta. “Galicia muestra el camino con propuestas y sin confrontación, poniendo sobre la meda soluciones reales mientras otros ponen piedras”.

Así, se ha referido a la ciudad de Pontevedra y al BNG, atribuyéndoles que “siguen instalados en la idea de la independencia de Galicia y del catastrofismo dese hace 40 años”. Para la secretaria xeral de los populares gallegos, “la gente no quiere las propuestas rancias del nacionalismo, que nada aportan a Galicia ni a la sanidad pública gallega”.



PONTEVEDRA. E.P.