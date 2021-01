Gas, diésel, autopistas, seguros, cuotas de autónomos o sellos traen una cara cuesta de enero

Pocos años nos habremos enfrentado a una cuesta de enero tan dura como la que acabamos de empezar a transitar. Si bebemos un refresco azucarado, ya no pagaremos un 10 % de IVA, sino el 21 %. Once puntos extra. Pero la tasa Coca Cola no es la única que entró en vigor el pasado día 1: los peajes en Galicia si transitamos por la AP-9, gasolinas, gas, IRPF, patrimonio, planes de pensiones e incluso un tasazo en los seguros que unos 25 euros por familia y año contribuirán, más que nunca, a que la renta de muchos se reduzca visiblemente.

Será en plena pandemia y lo sentirán especialmente colectivos como los autónomos, pues sus cotizaciones sociales se han elevado entre 3 y 12 euros según la base por la que coticen, de acuerdo con el Real Decreto-ley de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad en los años 2019, 2020 y 2021. Sólo se librarán los que abonan en la actualidad la tarifa plana.

En un año en el que el Ministerio de Transportes anunció una rebaja del 0,11 % en las tarifas de las autopistas dependientes del Estado, Galicia, en cambio, ve como Moncloa sitúa, “excepcionalmente”, a la AP-9 entre tres autopistas que serán objeto de una subida para financiar costes por obras o bonificaciones de peaje. La de la Autopista del Atlántico será la mayor, del 0,92 %, por encima del 0,89 de la AP-7 Alicante-Cartagena y la AP-6, Villalba-Adanero, que las eleva un 0,74 %.

El gas natural será bastante más caro, al subir la Tarifa de Último Recurso (TUR) un 5,97 % de media a partir del 1 de enero, con respecto a la tarifa vigente desde octubre. Para un cliente medio TUR 1, con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) supondrá un aumento del 4,6 % en su factura, mientras que para un cliente TUR 2 –de 5.000 a 50.000 kWh/año, agua caliente y calefacción–, el aumento será del 6,3 %.

Los precios de los carburantes entran en enero tocando sus máximos de los últimos meses. Señala Europa Press que el precio medio del litro de gasolina se sitúa en los 1,184 euros, mientras que el gasóleo alcanza 1,069 euros.

Un año más el sello de Correos para enviar cartas y tarjetas postales normalizadas subirá mucho, un 7,7 %, pasando a costar 0,70 euros. Para países europeos se encarecen un 3,4 %, hasta 1,50 euros.

Si el destino de las misivas es Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda serán 1,60 euros (cinco céntimos más) y para el resto de países el franqueo se disparará un 22,5 %, a 1,90 euros. En los envíos de paquetes a destinos nacionales, Correos subirá su precio una media del 4,7 %. Para envíos internacionales sube un 2,53 %.

A nivel impositivo sube dos puntos el tipo del IRPF para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros, y en tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros, lo que afectará a poco más de 36.000 contribuyentes.

La reducción máxima en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones baja de 8.000 a 2.000 euros en los individuales y sube de 8.000 a 10.000 euros en los de empresa. También se incrementa del 6 al 8 % el impuesto sobre las primas de seguros. Para uno a terceros de un automóvil supondrá 6,20 euros más al año, y para el seguro del hogar, unos 3,98 euros extra.

Se eleva un punto (del 2,5 al 3,5 %) el tipo máximo del impuesto de patrimonio a fortunas de más de 10 millones de euros, y a medidos de mes entrarán en vigor la nueva tasa sobre servicios digitales, la tasa Google, así como el impuesto sobre las transacciones financieras, o tasa Tobin.