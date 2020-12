Golpe a la pesca gallega tras el recorte del 5 % en las capturas de merluza y cuatro veces mayor en el lenguado

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2021 que prevé un recorte del 5 % en las capturas de merluza de aguas ibéricas, rebaja un 20 % el lenguado que captura la flota gallega y una reducción del 7,5 % de los días de actividad la flota de arrastre que faena en el Mediterráneo Occidental.

El consenso entre las capitales europeas ha llegado poco después de las 8.00 horas de este jueves después de que los titulares del ramo iniciaran los debates a las 10.00 horas del miércoles y, posteriormente, comenzase una larga jornada de reuniones entre delegaciones nacionales y con la Comisión Europea.

“Galicia fai unha valoración totalmente negativa” de la entente alcanzada, manifestaba la conselleira do Mar, que junto a su equipo pasó la última noche en vela tras cerca de 48 horas acumuladas íntegras de debates tratando de que se atendiesen las tesis y los informes con los que acudieron a esta importantísima cita anual para la pesca gallega. Determinante. “Entendemos que tras tantísimas horas de negociación –es uno de los más largos que se recuerden– os resultados que se acadaron son extremadamente cativos”, señaló la responsable del área pesquera de la Xunta.

Considera que “houbo pouca sensibilidade por parte da Comisión Europea hacia un sector que durante a pandemia foi declarado esencial, que traballou tódolos días para poñernos alimentos de calidade nas mesas de todos os consumidores comunitarios”. Rosa Quintana cree que también se minusvalora “o esforzo que leva facendo todos estes anos o sector para acadar que todos os stocks cos que está traballando esté en rendimento máximo sostible tivo poucas compensacións”.

De las pocas cosas en positivo que destaca la conselleira figura el haber logrado limitar del 13 % inicial previsto al 5 % el recorte para la merluza del sur, o que exista la posibilidad de evaluar en el mes de mayo la situación de la cigala del Cantábrico para una posible apertura de esta pesquería.

De cualquier forma, Quintana considera que “a situación que se nos ven enriba, cun ‘brexit’ que non sabemos como vai a rematar e con escasas posibilidades de pesca para o Cantábrico e todo o caladeiro nacional é moi complexa, e entendo que o Ministerio non pode estar contento con estos resultados”. Apuntó que desde Galicia “traballamos de maneira o máis leal posible, aportando datos e argumentos que ao final non se viron reflexados nas posibilidades de pesca que hai”. También ve Quintana “un duro golpe para o Mediterráneo que se vexa reducido aínda máis o esforzo dos días de pesca, aínda que se pasou da proposta do -15 ao -7,5 %, e entendemos que ese caladoiro se pode recuperar pero a un prazo moito máis longo, e que non se teña que facer a golpe de desguazar flota”.

“En definitiva, foi unha negociación moi longa cuns resultados cativos”, volvió a reiterar Quintana, quien, sin embargo, quiso “seguir animando ao sector pesqueiro a seguir traballando como está facendo, non hai nada perdido, temos que seguir a rearmarnos e apostar por esta maneira de traballar que defendemos desde Galicia e ser capaces de acreditar ante a Comisión Europea que a pesca ten futuro”.

LECTURA OPUESTA DE PLANAS

“Las negociaciones han sido largas y complicadas pero puedo calificar el acuerdo alcanzado como un buen acuerdo sobre las posibilidades de pesca para la flota española en el año 2021”, ha asegurado en una rueda de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, según recogió Europa Press.

A juicio del ministro, el pacto alcanzado por los Veintisiete es “satisfactorio” porque consigue un equilibrio que es “imperfecto” pero que combina la sostenibilidad de los recursos pesqueros con el mantenimiento de la rentabilidad económica de la flota comunitaria.

España llegaba a la cita con el objetivo de mantener la cuota merluza del Cantábrico y Golfo de Cádiz, un ‘stock’ de especial interés para la flota española y para el que la Comisión Europea había planteado una disminución del 12,8%. Finalmente la reducción se ha quedado en un 5% y los pesqueros españoles podrán capturar 5.321 toneladas, un resultado que Planas ha tildado como “muy satisfactorio”.

La delegación española también concentró sus esfuerzos en aliviar el recorte planteado para el lenguado de caladero nacional, que de un tijeretazo inicial del 42% pasa finalmente a una reducción del 20% y deja a los buques españoles 231 toneladas.

Las capturas de gallo en aguas ibéricas también descenderán en 2021, en este caso un 11% para dejar la cuota disponible para España en las 1.912 toneladas., así como las de rape también de caladero nacional (un 13% para un resultado final de 2.900 toneladas).

La única población que incrementa las capturas para el próximo año es el jurel del Golfo de Cádiz, que ve crecer su nivel máximo de capturas un 5% (hasta las 31.834 toneladas para embarcaciones con pabellón español).

La pesquería de cigala del Cantábrico seguirá cerrada otro año más (quinto año consecutivo) e incluso se reduce a 2,4 toneladas la pesca permitida para investigación científica. También caen las posibilidades de pesca de esta especie en el Golfo de Cádiz, un 15% hasta las 94 toneladas.

EL MEDITERRÁNEO, PRINCIPAL ESCOLLO PARA EL ACUERDO

Según ha explicado el ministro Planas, los debates sobre la reducción requerida a la pesca en el Mediterráneo Occidental han sido el principal punto que ha separado tantas horas a los Veintisiete del acuerdo. “La defensa de las posiciones y particularmente en el caso del Mediterráneo es lo que ha prolongado más la discusión”, ha dicho.

Finalmente, España, Francia e Italia han conseguido que la disminución de los días actividad sea del 7,5%, la mitad de lo que había propuesto el Ejecutivo comunitario, lo que supone un “gran alivio” para el sector porque la idea inicial era “a todas luces insostenible”.

El ministro español ha explicado que con este cambio la flota española interesada podrá trabajar en total 9.176 días durante todo 2021 y cada embarcación podrá salir a faenar 17 días más que lo que habría podido de haberse aprobado la idea inicial de Bruselas.

Planas ha detallado que “la Comisión se resistía” a permitir que la reducción del esfuerzo pesquero fuese inferior al 10%, pero ha subrayado que sus argumentos “no eran suficientemente sólidos” ni desde el punto de vista científico ni desde el socioeconómico.

POBLACIONES COMPARTIDAS CON REINO UNIDO

Este año, las negociaciones contaban con la dificultad añadida de que Bruselas y Londres todavía no han sido capaces de sellar un pacto sobre su relación a partir del 1 de enero, lo que dejaba en el aire el reparto de 119 poblaciones de gestión compartida.

Finalmente, los Veintisiete han aceptado la propuesta de la Comisión Europea para establecer con carácter provisional un periodo de transición de tres meses para estos ‘stocks’ en el que se prorrogan las posibilidades de pesca de este año y se podrá capturar al menos 25% de esa cifra. Este porcentaje se eleva hasta el 65% para poblaciones como la caballa, la bacaladilla o el jurel, algo que reclamaba España.

Así, por ejemplo, la flota española podrá capturar en el Golfo de Vizcaya unas 3.250 toneladas de merluza, 248 toneladas de gallo o 343 toneladas de jurel, mientras que en aguas del Gran Sol podrá capturar 1.405 toneladas de gallo, 4.667 toneladas de merluza o 324 toneladas de rape.

Este acuerdo da “estabilidad” a la flota comunitaria y española frente a la incertidumbre que suponen las negociaciones del Brexit, ha afirmado Planas. En todo caso, si finalmente hay acuerdo, estas cifras se modificarán para incluir lo pactado entre Bruselas y Londres.

BRUSELAS. EUROPA PRESS