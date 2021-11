Hasta cinco veces han visitado los reyes Galicia en lo que va de año

La agenda de los Reyes en 2021 estuvo marcada, al igual que en 2020, por la pandemia. Hasta el mes de marzo (y desde noviembre del pasado año) no pudieron retomar su agenda pública presencial, algo que hicieron el día 25 con un viaje a Andorra para fortalecer las relaciones entre el país europeo y España. Desde entonces, nuestra comunidad ha sido objeto de numerosas visitas de los monarcas: un total de cinco en apenas seis meses.

La primera se produciría el día 3 de junio, cuando Felipe VI acudió a la inauguración del I Congreso Mundial Xacobeo en el Colegio de Fonseca de Santiago. Junto a él estuvieron la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que agradeció enormemente el compromiso de la monarquía con el Camino de Santiago.

Mes y pico después, el 25 de julio, Día de Galicia, la familia real al completo (Felipe, Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía) llegaban a Santiago para presenciar por segundo año consecutivo la Ofrenda al Apóstol. “Alrededor (del Apóstol Santiago), como en los abrazos que le dedican los peregrinos, se unió España y Galicia”, decía el rey durante su discurso, en el que también destacaba la “fuerza para atraer y reconfortar a gente de todas las épocas, procedencias y motivaciones” de los itinerarios xacobeos.

Ese mismo día, durante la tarde, Felipe VI asistiría al acto de entrega de las Medallas de Galicia, concedidas este año a los colectivos sanitarios que lucharon durante la pandemia. Si en 2020 se había dado a los médicos, este año fue el turno de vacunadores, personal de ambulancias, de residencias, etc.

El 11 de julio cabe destacar también que, aunque no exactamente en Galicia, tanto Felipe como Letizia emprendieron junto al presidente de la Xunta un tramo del Camino en Navarra como acto de apertura del Ano Xacobeo, extendido con motivo de la pandemia también a 2022.

Un mes después, aproximadamente, el 4 de octubre, Galicia volvería a contar con la presencia de la reina Letizia, en la inauguración del IX Congreso FAO-Conxemar, sobre el papel del pescado y los productos del mar en la mejora de la nutrición. Como embajadora de buena voluntad de la FAO, Letizia participó en este acto celebrado en el auditorio del Palacio de Congresos Mar de Vigo.

No pasaría ni un mes cuando tanto la reina como Felipe VI estarían de vuelta en nuestra tierra, con una visita al CRA Mestra Clara Torres, para entregarle el premio a mejor escuela rural del año. “Noraboa por ser xa un referente. Premiar este centro rural de referencia en Galicia, significa dar a coñecer a outros centros as nosas ideas, os nosos métodos, os nosos proxectos e as nosas ideas, os vosos métodos, os vosos proxectos e o entusiasmo con que os levades a cabo”. Así fue cómo, en riguroso gallego, trasladó el rey su felicitación.

Allí, los quince alumnos de tres, cuatro y cinco años, les explicaron a los monarcas cómo hacían harina con bellotas o sementaban setas, además de cocinarles filloas. Pero, sin duda, el protagonista fue el pequeño que le dio la espalda al rey, que intentó hacer con él un infructuoso choque de manos. Fue la imagen de la jornada.

Y, ahora, apenas quince días después, Felipe VI está otra vez en Galicia, con dos actos este viernes. En Vigo visita la planta de Stellantis y, en Santiago, presidirá el 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Sin duda, este ha sido uno de los años, a pesar de la pandemia, con más visitas reales a la comunidad gallega.