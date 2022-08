“Hay baja probabilidad de que el covid mute y sea más agresivo, pero puede pasar”

Un mes llevan ya los ingresos hospitalarios con una sostenida tendencia a la baja, y un mes lleva Galicia alejada de la octava ola. “La situación está muchísimo mejor”, asegura Cristina Fernández, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de Santiago, que añade que “han bajado notablemente los ingresos en el área y también el personal con covid positivo”. De hecho, este último es un indicador fundamental, porque “ahora que probablemente hay un infradiagnóstico de casos, pues nos hacemos a la idea de lo que sucede en el área por la aparición de casos covid entre el personal sanitario, a nivel de hospital”. Y, tal y como asegura, esas infecciones “han bajado un 75 %”.

Por tanto, sí que ve que la octava ola ha remitido. “Hace tres semanas hablaba con una profesional del ámbito de salud laboral y sobre las once de la mañana ya me decía que no la habían llamado por ningún caso positivo entre trabajadores, lo cuál le extrañaba, porque lo hemos pasado un poquito mal”, expone. Y es que, aunque nada tiene comparación con lo que aconteció en la primera ola, pues ahora los casos y la enfermedad son mucho más leves, “sí tiene mayor transmisibilidad”.

Fernández detalla que esta variante ómicron BA.5 del virus, presente ya en el 90 % de los casos detectados, cursa con “un comportamiento más gripal, como un catarro, quizá con un poco más de dolor de cabeza y malestar”. Todo ello a pesar de que “disminuyeron mucho las medidas de barrera para evitar la transmisión y la contagiosidad”.

EL PICO DE LA GRIPE LLEGÓ OCHO SEMANAS ANTES DE LO HABITUAL EN AUSTRALIA. Para la doctora, una de las cosas que más le está llamando la atención sobre el comportamiento del virus es la “perdida de estacionalidad”, pero no solo del covid, sino también de otro tipo de virus, como la misma gripe, ya que “en Australia el pico gripal llegó ocho semanas antes de lo habitual”. “Hay un comportamiento extraño, no sé si es el cambio climático o lo que es, pero sí hay un cambio en la forma de los virus”, asevera la sanitaria.

PERFIL DEL PACIENTE: ANCIANOS E INMUNODEPRIMIDOS, TRATADOS CON EVUSHELD. Respecto al perfil del paciente que ingresó durante la octava ola –visto que la práctica totalidad de los fallecidos eran y siguen siendo ancianos– era, tal y como detalla la jefa de Medicina Preventiva del CHUS, “gente mayor, gente con pluripatologías a las que el virus les desestabilizaba el cuadro clínico que ya presentaban”.

Aunque también reconoce que “ingresó alguna persona joven inmunodeprimida, o sea, con una patología grave que hacía que con la coexistencia del virus falleciese o ingresase en la uci”. De hecho, asegura que “estos son los ingresos que fundamentalmente hemos tenido en la uci en la octava ola”. Todos vacunados, nada que ver con la falta de protección.

Aunque al tratarse de pacientes inmunodeprimidos y con pluripatologías, la respuesta a las vacunas en ellos es baja. Es por eso que como refuerzo “hemos iniciado ya en el mes de abril el programa de administración de un fármaco, Evusheld, que a las personas con baja respuesta vacunal por su situación de inmunodepresión les ayuda a que si se contagian cursen la enfermedad de forma más leve”. Fernández apunta que se está administrando este fármaco a enfermos oncológicos, hematológicos y transplantados.

“El fármaco nos está ayudando, hay muchos estudios clínicos que ya han demostrado su eficacia en Francia y Estados Unidos, así que seguro que ayuda a esa gente más vulnerable que es a la que ahora mismo hay que proteger, en este virus como en cualquir otro”, afirma.

HABRÁ NOVENA OLA. Finalmente, sobre si espera que llegue una novena ola, la doctora se muestra reticente a responder. “Es todo un reto contestar a esa pregunta, me he equivocado tantas veces en esta pandemia que a veces ya no sabes”, nos cuenta. Con todo, cree que “lo normal ahora mismo, con lo que conocemos del virus, es que forme parte de nuestra endemia habitual, con un comportamiento similar al de la gripe”. Ahora bien, ¿cuántas olas habrá por año? “Ese es el gran interrogante”, junto a la de si habrá otra variante.

De haberla, ¿podría hacerse el virus más agresivo? “Creo que la probabilidad es baja, pero, ¿puede ocurrir? Puede ocurrir. Y por eso hay que concienciar a la población de la necesidad de proteger a los más vulnerables, porque también el daño económico que se está causando si volvemos a pararnos hay que tenerlo en cuenta”. “Salud también es calidad de vida y tener medios para poder vivirla”, sentencia Fernández.