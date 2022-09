“Hay mucha presión para que el sector, en situación difícil, reduzca márgenes”

··· “En el mes de agosto hubo provincias, como Ourense y A Coruña, que atravesaron por una situación muy mala”, asegura el presidente de la Fegaes, Julio López, que explica que “los funcionarios de la Agencia Tributaria se redujeron muchísimo ese mes y por eso ahora están llegando retrasos injustificados”. “En septiembre no tener el dinero correspondiente al mes de agosto es muy grave, porque agosto es un mes en el que las ventas se multiplican por mucho, y en septiembre las ventas caen”, con lo cuál los beneficios obtenidos no dan para compensar lo perdido en agosto tras adelantar la bonificación. Así, López asegura que “hay gente que ha tenido que tirar de créditos, porque se ha excedido más allá del circulante normal”. Por poner un ejemplo, asegura que en A Coruña “hay gente que ahora en septiembre aún está cobrando la bonificación correspondiente a julio, y a la que no se le pagó el 100 % de agosto”.