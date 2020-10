“Hay que estar unidos, quién piense sólo en salvar lo suyo está muy equivocado”

¿Cómo marcha su Cegasal Inclúe? ¿Seguirá avanzando?

Estamos creciendo y es algo que me llena de satisfacción. Es reconfortante ver que cada vez son más los empresarios que no sólo atienden a la cuenta de resultados, sino que en ese camino hacia la consolidación de su actividad no se olvidan de ser solidarios. No hablo de donaciones, no me canso de decir que no las queremos, sino de contratos de trabajo. Los empresarios que empiezan a colaborar con Cegasal se mantienen año tras año porque el servicio que les ofrecemos es profesional y riguroso.

Vuestra gran fiesta, la gala prevista para el día 28, se ha cancelado. ¿La retomarán?

Lo intentamos hasta el último momento, pero la responsabilidad era enorme y las últimas restricciones impuestas por el Gobierno gallego nos empujaron a aplazarla. Estoy seguro de que se hará, pero sólo cuando las condiciones lo permitan. Y ya que hablamos de la Gala, quiero aprovechar para felicitar al Correo Gallego por su merecidísimo premio.