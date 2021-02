Impulso nórdico con acento gallego al empleo en Irlanda, Polonia y España

Desde el año 2018 se está ejecutando FOLM, From Outdoors to the labour market, un proyecto pionero que fomenta la empleabilidad y la mejora de las habilidades sociales en los jóvenes de tres países, Irlanda, Polonia y España. Con una metodología testada por la Universidad de Edimburgo, el proyecto fomenta el outdoors (aprendizaje al aire libre) combinado con sesiones de coaching y mentoring online, que ha supuesto un éxito del 80% en la prueba piloto celebrada durante el ejercicio 2019 en Cantabria. Del total de jóvenes participantes, el 52 % encontraron un trabajo, y el 28 % decidieron retomar sus estudios.

La labor de la gallega Grupo Femxa es reclutar, formar en la metodología outdoors y establecer un programa de coaching con docentes especializados a través de aula virtual, con sesiones grupales e individuales. Además, durante seis meses, los participantes contarán con el soporte de mentores y con entrevistas individuales con empresas.

Con un presupuesto total de 3,4 millones de euros, y financiado por las EEA y Norway Grants –es el mecanismo de Islandia, Liechtenstein y Noruega para reducir las disparidades sociales y económicas en el Espacio Económico Europeo– el proyecto FOLM ha sido objeto de artículos y publicaciones en diversos medios al denotar una metodología innovadora y de impacto en la empleabilidad juvenil en los tres países. La parte española está cubierta por Grupo Femxa y por el Gobierno de Cantabria, y en el ámbito internacional aliados de la talla del instituto politécnico LIT (Limmerick, Irlanda), Banco de alimentos de Polonia (Food Bank), la empresa escocesa Venture Trust y la Universidad de Edimburgo como socios expertos, y el Centro de Innovación Educativa de Polonia como líder y director de todo el proyecto.

En la actualidad, y a falta de completar dos expediciones Outdoors en Picos de Europa debido a los retrasos producidos por la COVID, la tasa de éxito es abrumadora: al menos el 79 % de los participantes está ya trabajando o han retomado estudios superiores o de grado medio. La clave está en que durante al menos una semana estos jóvenes desconecten de su tecnología, y salgan de su zona de confort para afrontar problemas reales como hacer su propia comida, encender un fuego, instalar su propia tienda de campaña y prescindir de móvil o redes sociales. A través de role-play, dinámicas y reuniones individuales para que estas personas entre 18 y 29 años aprendan a convivir y a trabajar en equipo. También les ayuda a apreciar y cuidar la naturaleza, ser más responsables, trabajar con sus sentimientos y sobre todo, establecer un plan de acción futuro para enfocar y mejorar su vida laboral. Y se ve que funciona.

La actividad de la prueba piloto se desarrolló fundamentalmente en el entorno de Picos de Europa, en particular el Ayuntamiento de Cilórigo de Liébana, ya que la sede de los campamentos se realiza el albergue Juvenil Picos de Europa, en Tama, de donde parten todas las expediciones. Un ámbito muy rural dinamizado por la contratación de entrenadores, visitas de socios internacionales o compras de materiales. Además, los propietarios cedieron el paso entre sus fincas, como apoyo al proyecto, y los jóvenes participantes comparten al finalizar fotos y vídeos del entorno, avivando el turismo sostenible y de montaña en esta zona.

Tanto ha sido el éxito, que desde el Gobierno de Cantabria se le pretende dar continuidad a través de los Fondos Europeos de Recuperación mediante la creación de un Centro Outdoors. El vicepresidente, Pablo Zuloaga, expresaba que la creación viene motivada por un deseo de que “esos jóvenes reconozcan sus puntos fuertes, fortalezcan sus habilidades sociales y, en definitiva, encuentren la motivación y la confianza necesarias para mejorar sus oportunidades de empleo”.