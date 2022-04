Incertidumbre en la Brilat, a la espera de órdenes en Malí

Pese a las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el lunes anunció la suspensión del grueso de la European Union Training Mission Mali, la Brigada “Galicia” VII continúa preparando “con total normalidad” el relevo de la operación. “Sin cambios de momento”, los 350 efectivos que destinará al contingente EUTM XX (batallón que sustituirá al EUTM XIX, con sendos militares de la fuerza gallega) empezarán a trasladarse a la nación africana a partir de la segunda quincena de mayo desde el Aeropuerto de Vigo.

Si bien Europa ha avanzado que cancelará la formación y el entrenamiento del Ejército de Malí, según refleja la decisión adoptada por los ministros de Exteriores de los estados miembro en una reunión celebrada a comienzos de esta semana en Luxemburgo, poco se sabe aún en la Base General Morillo (Pontevedra) de las consecuencias que tendrá para el despliegue y repliegue simultáneo que están organizando.

Todo sigue en orden allí, donde continúan trabajando en el dispositivo, aunque con la “incertidumbre” que genera el sorpresivo veredicto comunitario, motivado por la injerencia de mercenarios del grupo ruso Wagner en este país: uno de los territorios vinculados a la organización G5 Sahel (que reúne también a Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania) y que alberga a 600 españoles que están prestando su apoyo contra el terrorismo yihadista.

“Evidentemente hay incertidumbre porque las noticias que aparecen en prensa hacen indicar que puede haber un cambio en concepto o en el diseño de la operación, pero de momento a nuestro nivel no sabemos nada”, comentan fuentes de la Brilat en declaraciones a EL CORREO, afirmando no saber “en que se va a traducir esto en medio o largo plazo” e imaginando que “tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército de Tierra y la Armada, que también pone personal, estarán valorando posibles alternativas”. Por ahora han pasado dos días desde el anuncio, contando el de este martes y miércoles, y las novedades no llegan a la comunidad, lo que parece indicar que no está siendo fácil es estudio de cómo proceder ante este complicado escenario.

En este sentido, desde la Brigada “Galicia” VII --que cuenta con 350 militares en el contingente EUTM XIX, desplegado allí desde el pasado mes de noviembre y que previsiblemente empezará a ser reemplazado en algo más de un mes por el EUTM XX, con otros tantos soldados de la fuerza gallega-- dicen que a parte de adiestrar a las fuerzas malienses (a lo que sí hacen referencia las declaraciones de Borrell) también realizan actividades de instrucción al personal de la policía, protección civil y bomberos, entre otros.

Por lo tanto, a falta de que les llegue más información, tampoco saben si la decisión europea se referirá solo a las fuerzas armadas y seguirán manteniendo la formación del resto de cuerpos. O si, al contrario, será aplicará “en todos los ámbitos”.

De momento, “mismas fechas” y “mismo personal”, insisten las citadas fuentes, destacando que las novedades al respecto pueden llegar “de un día para otro” y que mientras continuarán trabajando en el relevo. “Todo sigue en marcha como tenemos previsto” para la Brilat, que “evidentemente” adoptará las medidas del departamento que encabeza Margarita Robles, una vez lleguen.

TRABAJO MÁS “COMPLICADO” EN UNA SITUACIÓN “DEGRADADA”. En esta delicada tesitura, la decisión adoptada por los titulares de Exteriores europeos está fundamentada en la cada vez mayor presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner, que aprovechan la rebaja de efectivos militares franceses para adoctrinar a las tropas malienses, dándoles el apoyo que el país galo está dejando de ofrecerles precisamente por su acercamiento a los aliados de Moscú y por las reiteradas discrepancias con la junta militar que tomó el poder en Malí tras dos golpes de estado, estancada en una transición democrática que no avanzó pese a la presión de Emmanuel Macron y sobre la que no opina Vladímir Putin, algo que gusta a los líderes nacionales.

Como resultado de este acercamiento: la peor masacre del Sahel en 10 años de guerra. A finales del pasado marzo, militares del país y atacantes rusos asesinaron a 300 civiles en Moura, según Human Rights Watch (HRW), mientras el Ejecutivo comunicaba haber “eliminado” a 203 yihadistas en el ataque.

“Los acontecimientos nos fuerzan a ello, desgraciadamente. No hay garantías suficientes, por parte de las autoridades de transición, sobre la no interferencia de la compañía Wagner, que empieza a ser responsable de los acontecimientos tristes que han dejado decenas de muertes en Malí”, manifestó tajantemente hace solo dos jornadas el propio Borrell, añadiendo que “no podemos estar colaborando con algo que podemos lamentar mucho”: “Lo que pasó en Moura, no podemos estar entrenando a militares que pueden estar formando parte de este tipo de cosas”.

Desde Pontevedra, “sin conocer lo que está ocurriendo realmente” allí al no estar presentes, fuentes de la fuerza gallega creen que los últimos acontecimientos hacen que sea todo “un poco más complicado que al principio de la operación sin duda”. “La situación con Francia tampoco ayuda”, dicen en relación a la progresiva reducción de la Operación Barkhane (2013), considerando que está “un poco más degradada”. No obstante, reiteran, “seguimos haciendo nuestro trabajo de instrucción con total normalidad y no sólo a las fuerzas armadas de Malí”.