Denuncian ante la Valedora do Pobo el cobro “abusivo” de la tasa del agua en Ferrol

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Valiño, ha solicitado documentación sobre la negativa de los dos últimos gobiernos municipales de Ferrol a aportar información sobre la tasa del agua. Durante 31 meses, desde septiembre de 2014 hasta marzo de 2017, se cobró a los vecinos ese impuesto sobre el saneamiento a pesar de que la depuradora no funcionaba. Según la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, que este martes se reunió con la Valedora para abordar esta problemática, durante ese tiempo se cobraron 7,12 millones de euros a los vecinos en concepto de tasa de depuración de aguas residuales aunque no se prestaba el servicio.

Considera esta plataforma que existe a mayores una discriminación en el cobro, ya que no todos los ferrolanos tuvieron que pagar ese impuesto y además no se llevó durante el citado tiempo a Narón (a pesar de que también se beneficiaría del servicio a partir de marzo de 2017, al igual que el resto de la ría). Y califica como “abusivas” las facturas pasadas a los domicilios, “xa que aínda por enriba estaban sobredimensionadas”. La queja colectiva ante la Valedora do Pobo se dirige contra el ayuntamiento y contra la empresa de aguas Emafesa, cuya parte privada está gestionada por Socamex.

Según recuerdan los opositores a la tasa, “unha parte dos veciños cargaron cos custes da reparación da EDAR, o arranque e os períodos de probas do sistema de saneamento”. Y consideran que de este modo se vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos vecinos lamentan que no se devolviesen esas cantidades supuestamente cobradas de más.

En la reunión, la plataforma trasladó que actualmente siguen las “facturas con cobros de máis” en las viviendas municipales de Recimil y de las sindicales de Serantes y San Pablo. Según una de sus portavoces, Lupe Ces, “hai un cobro lineal de 20 metros cúbicos por dous meses, o que é moi abusivo para fogares cunha ou dúas persoas maiores como moito e que só consumen 8 metros cúbicos”. El pasado 27 de febrero se aprobó en pleno municipal que se adecuasen esos cobros, pero no se hizo efectivo.