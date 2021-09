Inditex cierra un segundo trimestre histórico en ventas, beneficio y caja

Numerosas propuestas comerciales ha habido en el semestre también que “han mostrado el dinamismo de todas las marcas”. Entre ellas, como destaca la compañía, se encuentran las siguientes:

• Lanzamiento de la primera colección Tribute de Zara, con fotografías del creador de imágenes Peter Lindbergh.

• La Women Collection FMW21 de Massimo Dutti, que destaca por sus ilustrativas pinceladas on trend en las siluetas.

• El proyecto Dancing into the New de Pull&Bear, con el baile y la diversión como pilares de la nueva temporada.

• Bershka y C. Tangana en otra colaboración que propone una colección de prendas y accesorios inspirada en “El madrileño”.