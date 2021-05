Indultar a los condenados por el ‘procés’ sería una “equivocación histórica” y muy difícil de digerir

valoración. Conceder el indulto a los condenados por el procés, medida sobre la que el Tribunal Supremo se muestra en contra, sería una “equivocación histórica” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Al menos, así lo valora Alberto Núñez Feijóo, quien añade que sería “difícil de digerir”. Se trata, apuntó, de una decisión que “a cualquier demócrata le produce una enorme preocupación”, refiriéndose a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que dijo que los indultos hay que “verlos con naturalidad”. “Es difícil de digerir que un ministro de Justicia de un gobierno vea con naturalidad que se indulte a personas que quebraron la Constitución y el Código Penal”, afirmó el presidente, quien siguió con esta argumentación para indicar que es “muy difícil de digerir” que se proceda de este modo con personas “que no han pedido el indulto y que manifiestan que van a continuar con este tipo de delitos”. “Por tanto, estamos ante un indulto de personas que ni lo solicitan y que, además, nos advierten de que van a proseguir con un delito continuado. No hay precedentes en una democracia europea”, aseveró. “Los indultos, primero hay que pedirlos; y lo segundo es comprometer que los delitos no se vuelvan a cometer”: “Aquí se da lo contrario, ni se pide ni hay ningún interés en modificar la conducta”. También admitió que es “difícil de digerir” que el Gobierno central “dependa de partidos y personas sentenciadas por el Supremo”, a las que “quiere indultar”. “Y es muy difícil de digerir”, prosiguió, que “se pretenda degradar la justicia y las instituciones de nuestro país por parte del primer ministro.

“Espero que el Gobierno valore muy mucho lo que va a hacer. Entiendo las dificultades parlamentarias, pero no todo vale. Esta explicación no es la que merecen los demócratas en España, como mucho, será una explicación de un partido, pero no de un Gobierno”, zanjó. e.p.