Iniciativa para exigir que se construya en Ferrol un buque para la Armada

Santiago. El PPdeG sacó adelante en solitario una iniciativa parlamentaria por la que se “exige” al Gobierno que dé luz verde a la construcción de un buque de acción marítima (BAM) para la Armada española con el objetivo de dar carga de trabajo al astillero de Navantia en la ría de Ferrol. Tanto PSdeG como BNG votaron en contra de una proposición en la que ven “cosmética” y un intento por “esconder” la responsabilidad en la situación de la comarca de Ferrolterra que tiene el PP por sus años al frente del Gobierno central.

La proposición responde a una estrategia del PP con la que pretende forzar, a través de iniciativas plenarias a nivel local, autonómico y estatal, al Gobierno a adoptar medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros ferrolanos como vía para “garantizar el futuro para los trabajadores y para toda la comarca”, que atraviesa, en palabras del diputado Miguel Tellado, una “situación límite y dramática” de la que responsabiliza al PSOE con “la complicidad” del BNG “por haber hecho presidente” a Pedro Sánchez.

“Cada vez que gobernó el PSOE, a Ferrol le fue mal”, dijo Tellado, que reivindicó que si el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez quiere atajar esta situación “puede hacerlo en el próximo Consejo de Ministros” para encargar trabajo para unos astilleros que “hasta bien entrado 2022” no empezarán a cortar chapa para la construcción de las fragatas F-110.

La oposición (que presentó enmiendas al texto original que no fueron aceptadas por el PP) afeó el “oportunismo” que, a su juicio, mueve a los populares a presentar iniciativas como esta u otras relacionadas con empresas en crisis como Endesa en As Pontes o Siemens-Gamesa en As Somozas, con las que pretenden hacer quedar “de malo” al Gobierno. e.p.