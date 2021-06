Instan a firmas de cualquier tamaño a cubrir su negocio con los seguros de crédito

Santiago. El último webinar al que Pablo Junceda, director general del Sabadell Gallego y subdirector general de Banco Sabadell, invitó al empresariado que es cliente de la financiera llevó por título ‘Protégete frente a los impagos: El seguro de crédito como herramienta para crecer’. Organizada por la entidad y Solunion –líder en seguros de crédito y que está formada por Mapfre y Euler Hermes, principal gestora de riesgos internacional–, se pretendía acercar estos productos, blindajes a operaciones de venta que pueden acabar mal (no cobradas) a todo el empresariado gallego.

Como maestra de ceremonias, Arancha Andrés Alonso, directora territorial de Seguros en el Banco Sabadell, dio paso a los directores de Solunion Elena Barrientos (Zona Centro) y Jorge Rodríguez Correa (Zona Noroeste), además de a la directora de Riesgos de la territorial del banco, Cayetana Rodríguez.

Arancha Andrés Alonso apuntó que “todas las empresas, sean del tamaño que sean, pueden y deben protegerse ante la insolvencia comercial, frente a los impagos de sus clientes. No solo lo necesitan las grandes compañías o las que exportan. Le puede pasar a cualquiera”. Si blindan sus instalaciones con pólizas multirriesgo o contratan seguros de responsabilidad civil, es extraño que “no se paren a pensar en proteger la partida más importante que tienen en su balance, que es la de clientes, cuentas a cobrar”, cuando “la probabilidad de que un cliente no nos pague es infinitamente superior a la de sufrir cualquier otro tipo de siniestro”.

Por Solunion, Elena Barrientos coincidía al afirmar que “la mayoría de las empresas en España venden a crédito, y todas, sean grandes o pequeñas, incluso autónomos, deberían plantearse contar con un seguro de crédito que proteja su actividad y elimine la incertidumbre, mucho más en tiempos de crisis como la que nos está tocando vivir”, en la que muchos negocios han tenido que readaptarse. “Lo habitual en la mayoría de las empresas es entregar el fruto de su inversión y esfuerzo sin ningún tipo de garantía de cobro. Y sin seguridad, porque muchas veces las empresas no conocen al cliente, cuando trabajan en otros países”, alegó.

Junto a Jorge Rodríguez Correa, responsable de Solunion en Galicia, detallaron cómo el seguro de crédito ofrece tres servicios esenciales. El primero, información financiera cómo de comportamiento de pago de su cartera de clientes actuales y potenciales, lo que ayuda a “vender con seguridad y crecer”; el segundo, si tras una operación el cliente no paga, “ofrecemos el recobro de todas las deudas”, se encargan de convencer al moroso; y en tercer lugar, si todo falla y es imposible recuperar ese dinero, “la compañía de crédito indemniza en el porcentaje contratado en la póliza”.

Por si fuera poco, los asegurados indican en su factura con un sello que sus operaciones están garantizadas con seguro de crédito, lo cual tiene una gran utilidad: “lo hacen porque se pagan siempre antes que las que no lo están”. Es así porque Solunion comunica cualquier incidencia a escala mundial a todos sus asegurados, para advertirlos de posibles problemas, lo cual puede apartar del mercado o dejar sin proveedores al impagador.

Rodríguez Correa abordó las características específicas de esta crisis, diferente a todas las anteriores, e hizo un recorrido por cómo ha afectados a los distintos sectores, empezando por los ligados al turismo, hostelería y comercio, con el farmacéutico, el químico y el agroalimentario en el extremo opuesto, ya a niveles prepandemia.

Tanto este profesional como Barrientos instaron, además, a asegurar el riesgo con aquellas empresas que se consideran buenos clientes, porque “nunca sabemos dónde va a saltar la liebre”. Coincidió Arancha Andrés, alegando que “son las que nos pueden hacer más daño”.

Por su parte, Cayetana Rodríguez aportó optimismo: “Si todo sale bien con las vacunas, la salida de la crisis va a ser muy fuerte”, y hay que plantearse “hacerlo bien y no a tontas y a locas”. “Vamos a despegar rápido –dijo– y a estar preparados para no tener riesgos y financiar mucho el circulante”. El seguro de crédito es “positivo para la imagen del empresario, para financiarle los derechos de cobro”, mejora el control documental de la empresa, su información de actividad, clientes y negocio y, al contribuir a no elevar su deuda financiera y su posición en la Central de Información Riesgos del Banco de España (CIRBE) posibilita mayor financiación y en mejores condiciones. J. C.